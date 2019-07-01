Трамп заявил, что «было здорово» встретиться с Ким Чен Ыном

Вашингтон, 1 июля. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что «было здорово» встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Своими впечатлениями от поездки глава американского государства поделился в Twitter.

Трамп поблагодарил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина за то, что принял американскую делегацию сразу после прошедшего в японской Осаке саммита «Большой двадцатки».

«Во время визита было здорово навестить председателя (Госсовета КНДР) Ким Чен Ына, чтобы провести нашу очень хорошо освещавшуюся встречу. Хорошие вещи могут случиться для всех!» — написал американский президент.

В следующем сообщении Трамп поблагодарил японского премьер-министра Синдзо Абэ за проведение «фантастического и хорошо организованного» саммита «двадцатки», который состоялся 28-29 июня в Осаке. По его мнению, мероприятие прошло идеально — «не было ни одной вещи, которая отсутствовала бы, ни одной ошибки не было допущено».

Напомним, на прошлой неделе Трамп посетил саммит «Большой двадцатки», а после отправился в Южную Корею. Накануне президент США посетил демилитаризованную зону на границе Северной и Южной Кореи, где в пограничном пункте Пханмунджом встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Первый саммит США — КНДР, на котором Трамп и Ким Чен Ын провели переговоры, прошел в Сингапуре в прошлом году. Стороны по итогам встречи подписали совместный документ. Вторая встреча во Вьетнаме была в этом плане неудачной — после переговоров, которые окончились раньше времени, обе стороны обвиняли друг друга в выдвижении неприемлемых требований.