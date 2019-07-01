Власти Венеции введут плату за въезд в город с 2020 года

Венеция, 1 июля. Туристам придется платить за въезд в исторический центр Венеции с 1 января 2020 года.

При этом введение платы за въезд в старую часть Венеции должно было произойти с 1 мая, однако власти города приняли решение отложить реализацию данной инициативы до 1 января 2020 года.

Решение о введении платы за въезд в исторический центр Венеции было принято властями города в феврале 2019 года. Размер платы составит три евро для всех иностранных туристов и жителей Италии. Однако власти не проработали механизмы сбора средств, в результате чего введение «въездного налога» пришлось отложить.

Стоит отметить, что власти Венеции пытаются ограничить многомиллионный туристический поток, который ежегодно захлестывает город. В 2018 году власти Венеции были вынуждены установить специальные турникеты, чтобы ограничить число туристов в городской центр, передает РИА Новости.