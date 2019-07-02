Сирия новости 2 июля 07.00: племена Дейр-эз-Зора формируют ополчение в помощь САА, жители Ракки остались без хлеба

Сирия, 2 июля. Племена восточной Сирии хотят создать ополчение в помощь сирийской армии, жители контролируемой курдами Ракки остались без хлеба и зерна, SDF пообещали ООН перестать призывать на военную службу детей. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удары по позициям террористов в Идлибе.

«Сирийская свободная армия» (ССА): арестовала предполагаемых террористов в Азазе.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: уничтожили пулемет САА в Хаме.

Курды: пообещали ООН не призывать на войну несовершеннолетних.

Провинция Алеппо

Источник в Twitter (@Step_Agency) утверждает, что члены курдского вооруженного ополчения подожгли поля и жилые дома в провинции Алеппо. Пожар, по данным источника, бушует на границе, отделяющей территорию, контролируемую курдскими силами, от территории подконтрольной ССА.

Силы безопасности ССА в городе Азаз арестовали нескольких человек. Как сообщает новостной источник в Twitter (@HalabTodayTV), задержанных подозревают в организации нескольких взрывов в городе и окрестностях, в частности, в организации недавнего взрыва на местном рынке.

Провинция Дейр-эз-Зор

Члены арабских племен в провинции Дейр-эз-Зор намерены создать собственное ополчение, чтобы помогать Сирийской арабской армии (САА) держать под контролем территории на востоке Сирии, в первую очередь в районе города Абу-Кемаль. Как сообщает Baladi News, это решение связано с выводом из Абу-Кемаля союзников Сирии — сил иракского шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби», которые занимались борьбой с терроризмом и участвовали в операции по поиску «спящих ячеек» ИГИЛ1 (террористическая группировка запрещена в РФ). Лидеры арабских кланов уже провели встречу для обсуждения планов создания ополчения.

Провинция Идлиб

ВКС РФ нанесли удар по позициям террористических группировок, действующих на территории провинции Идлиб. Как сообщают новостные источники в Twitter (@Step_Agency, @jisrtv), под удар попали позиции боевиков в районе городов Маарат-Хурма, Хан-Шейхун и Ракайя.

Провинция Ракка

Главнокомандующий проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) Мазлум Абди подписал со спецпредставителем ООН по защите детей в вооруженных конфликтах Вирджинией Гамба единый план действий по прекращению призыва в вооруженные силы подростков младше 18 лет. О подписанном в Женеве соглашении сообщил пресс-секретарь SDF Мустафа Бали (@mustefabali).

Следует отметить, что принудительный призыв на военную службу, в том числе и лиц младше 18 лет, уже длительное время является одной из важнейших причин для недовольства населения Сирии, проживающего на территории, оказавшейся под контролем проамериканских сил. Следуя плану американского командования по увеличению численности курдских формирований, SDF регулярно проводят рейды, в ходе которых молодых арабов обоих полов хватают на улицах и отправляют в центры подготовки SDF. В некоторых случаях главам арабских племен и кланов удавалось вытащить схваченных молодых людей из этих центров, чаще нет. Позиция ООН по данному вопросу неизвестна.

Между тем жители города Ракка, который находится под контролем курдских сил, испытывают нехватку муки для хлеба. Как сообщает Jisr TV со ссылкой на местные источники, кризис начался три дня назад после остановки мельниц из-за нехватки зерна. Вслед за мельницами прекратили работу пекарни и город столкнулся с полноценным кризисом.

Напомним, Ракка уже почти два года находится под контролем проамериканских SDF. За это время курдские формирования не сделали практически ничего для восстановления инфраструктуры города, разрушенной в ходе боевых действий против ИГИЛ. Всю весну и лето местные жители и курдские силы пытаются бороться с масштабными пожарами на полях зерновых — которые поджигают, предположительно, «спящие ячейки» ИГ1. Пожары продолжаются — так, Jisr TV сообщает, что в настоящее время поля горят в районе деревни Суидиат, и огонь уже добрался до домов жителей.

Провинция Хама

На севере провинции Хама продолжаются боестолкновения между САА и боевиками. Медиаисточники в Twitter (@AlnasarArmy), связанные с террористами, действующими в идлибской зоне деэскалации, сообщили об уничтожении крупнокалиберного пулемета САА в районе населенного пункта Каракат.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)