Дискредитацией врачей в глазах общества назвал Онищенко дело неонатолога Сушкевич

Профессиональное врачебное сообщество выступает против уголовного преследования калининградского врача-неонатолога Элины Сушкевич, которую обвиняют в тягчайшем преступлении — убийстве малолетнего в составе группы по предварительному сговору. Депутат Госдумы, заслуженный врач, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, комментируя преследование врачей роддома №4 Калининграда, провел параллель со скандальным «делом трансплантологов».

Накануне Следственный комитет РФ опубликовал новые данные по расследованию смерти младенца в калининградском роддоме, серьезно утяжелив обвинение. Если раньше бывшая руководитель роддома Елена Белая обвинялась в превышении должностных полномочий, то теперь в качестве обвинения фигурирует ч. 3 ст. 33, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства малолетнего). В деле появилась еще одна обвиняемая: анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных Регионального перинатального центра Элина Сушкевич. Ей предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Комментируя эту историю, первый заместитель комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко напомнил о «деле трансплантологов» в 2003 году, когда в операционную двадцатой столичной горбольницы ворвались силовики в масках и с автоматами.

«Я почему-то думал, что вооруженный спецназ в масках, который ворвался в операционную 20-й московской больницы во время операции якобы с целью «предотвратить кражу органов для трансплантации», — это история далекого прошлого», — отметил Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей, напомнив, что все фигуранты этого громкого дела впоследствии были оправданы.

«Я никогда не говорил, что врачи не делают ошибок, — продолжил депутат. — Даже допускаю, что бывают ситуации, когда что-то делается преднамеренно. Но, напомню, в данном случае речь идет о нефизиологических родах на 23 неделе — это запредельная недоношенность. А мы знаем, что даже доношенная беременность не гарантирует, что все пойдет по плану».

Тот факт, что этот более чем спорный для любого медика случай Следственный комитет трактует столь однозначно, вызывает у Онищенко серьезную тревогу.

«Меня очень тревожит, что эта во многом сугубо медицинская история не просто раскручивается, а даже смакуется через пресс-службу уважаемого ведомства. Подобные действия несут крайне отрицательный потенциал», — считает Онищенко. «Если мы сейчас проведем опрос среди женщин в третьем триместре беременности, готовящимся к госпитализации в роддом, то поймем, что такого рода информация неминуемо создает у них вполне объяснимую и крайне отрицательную реакцию. У них растет недоверие к врачам и психологическое напряжение. Все это чрезвычайно опасно и для самих женщин, и для их будущих детей».

По словам первого зампреда комитета ГД, не исключено, что в случае с калининградскими врачами действительно имела место врачебная ошибка или даже правонарушение, но в любом случае нет никакой необходимости выносить это в публичное пространство, да еще в форме обвинения в тяжком преступлении.

«Когда непростые медицинские случаи смакуют через официальные пресс-релизы, создавая у читателей впечатление, что действия медиков носили преднамеренный характер, в этом нет ничего хорошего. А в данном случае утверждение, что врачи совершали инкриминируемые им действия якобы чтобы улучшить статистику, — это, извините, мнение следствия, но никак не решение суда. Подобная дискредитация врачебного сообщества наносит кратно больший вред обществу, чем даже конкретным фигурантам этого дела, которых еще до суда обвиняют в преднамеренном убийстве младенца».

Онищенко напомнил, что в случае с обвинением врачей 20-й московской больницы все фигуранты были полностью оправданы, и не исключил, что в данном случае дело также может быть переквалифицировано.

«Наше большое завоевание — это гласность, открытость, это реализация принципа, что перед законом все равны, — продолжил собеседник ФАН. — Но говорить о равенстве перед законом можно, только когда вина человека доказана, а не когда в общество вбрасывается мнение лишь одной из сторон, самостоятельно принимающей решение о чьей-либо виновности».

Поэтому в данном случае принцип «перед законом все равны» просто не работает, ведь обвинение не доказано и не подтверждено судебным решением, говорит собеседник ФАН.

«В результате без вины виноватыми оказываются тысячи и тысячи женщин, готовящиеся стать матерями в ближайшее время. На их психику буквально давит однозначная, априори в обвинительном ключе безапелляционно поданная информация о якобы угрозе, исходящей от всех медиков. Когда такая информация бесцельно выносится в публичное пространство, это наносит всему обществу огромный вред», — говорит депутат ГД.

Подобными заявлениями нельзя разбрасываться, информация такого рода должна подаваться крайне корректно, считает Онищенко.

«Нельзя делать миллионы россиян, большинство из которых являются пациентами, задолжниками подобных действий. Но именно так происходит в данном случае, когда страдают будущие матери, которые и так крайне уязвимы из-за повышенной тревожности в связи с предстоящим рождением ребенка. Так что, уважаемые следователи, давайте все-таки учиться корректности и давайте думать о последствиях своих заявлений и действий!» — подчеркнул депутат Госдумы.

Онищенко еще раз отметил, что не берет на себя смелость выносить суждение о виновности или невиновности фигуранток этого дела, но напоминает, что вина их на данном этапе не доказана.

«Пожалуйста, когда мы публикуем информацию о медиках, давайте все-таки не говорить о них как о «торгашах», которые кого-то обвесили, или как о «зловредных» по определению чиновниках. Повторю: информация о врачах всегда должна быть чрезвычайно выверенной и корректной. Любые прямолинейные недальновидные заявления о людях этой благородной профессии наносят невосполнимый ущерб огромному количеству людей и дискредитируют всю нашу медицину в глазах общества, что само по себе является преступлением», — резюмировал Геннадий Онищенко.

Ранее глава Национальной медицинской палаты РФ Леонид Рошаль сравнил преследование калининградских педиатров с «делом врачей» 1953 года.

«Опытного педиатра обвинили в убийстве новорожденного. Приехали! Будем серьезно разбираться, надеемся на помощь центрального аппарата Следственного комитета РФ. Такого не было после 1953 года, когда врачей обвиняли в преднамеренном неправильном лечении членов Политбюро [Коммунистической партии СССР]», — заявил Рошаль.

По версии следствия, в ноябре 2018 года Элина Сушкевич по распоряжению Елены Белой ввела недоношенному новорожденному массой тела 700 грамм препарат «Магния сульфат», в результате чего младенец скончался. Следствие считает, что для сокрытия убийства в историю родов внесли ложные сведения о гибели плода.

В релизе СК говорится, что Белая, получив информацию от дежурных врачей о тяжелом состоянии новорожденного, «осознавая, что наиболее вероятным летальным исходом будут ухудшены показатели медицинской статистики родильного дома, <…> а также желая сэкономить затрачиваемые на поддержание жизнеобеспечения новорожденного ресурсы роддома, приняла решение об убийстве новорожденного».

Для этого, по версии следствия, она привлекла врача Сушкевич, прибывшую в составе реанимационной бригады для оказания ребенку медицинской помощи.

«Данные обстоятельства подтверждаются заключениями комплексной судебно-медицинской экспертизы о причине смерти ребенка, спектрографической и других экспертиз, показаниями очевидца, присутствовавшего при совершении убийства, а также совокупностью других собранных по делу доказательств», — заявили в СК.

Исполнявшую обязанности главврача роддома Елену Белую задержали в ноябре 2018 года, она находится под домашним арестом. В четверг, 27 июня, была задержана врач-реаниматолог Регионального перинатального центра Калининградской области Элина Сушкевич. В субботу суд также отправил ее под домашний арест.

В поддержку фигурантов этого громкого дела уже выступили: Российское общество неонатологов, медицинская общественность, а также «Лига защитников пациентов». На портале Change.org создана петиция в поддержку арестованных врачей, в данный момент она набрала более 23,5 тысяч подписей.