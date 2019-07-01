Успенская заступилась за Пугачеву, заехавшую на перрон на машине

Москва, 1 июля. Певица Любовь Успенская прокомментировала появившиеся в Сети кадры поездки Аллы Пугачевой по перрону железнодорожного вокзала на автомобиле.

«Я могу сказать: надо таких звезд великих, как Алла Борисовна, как-то отличать от людей всех остальных», — заявила Успенская телеканалу РЕН ТВ, подчеркнув, что Пугачева сделала много полезного «для страны и для народа в плане музыки и многого всего другого».

Певица также напомнила, что 70-летняя Пугачева воспитывает детей, которые ездят вместе с ней. По ее словам, «должно быть какое-то уважение к таким великим людям».

Фото и видео с места событий появились в официальном аккаунте форума поклонников Пугачевой в Instagram, сообщала «Газета.ру». На записи видно, как непосредственно к вагону подъезжает машина Примадонны. Известно, что на поезде Пугачева и ее супруг Максим Галкин отправились в Ригу.

Позднее стало известно, что РЖД проведут проверку по факту появления машины Пугачевой на перроне. В РЖД отметили, что на распространенных в Сети кадрах фигурирует не пассажирская платформа №1 Рижского вокзала, а техническая платформа №2. В компании подчеркнули, что «автомобиль не мог помешать другим посетителям вокзала и пассажирам.

Отметим, что в комментариях к опубликованному видео многие подписчики с возмущением поинтересовались, отчего же машины не загнали прямиком в вагон поезда. Больше всего фанатов Пугачевой интересовал вопрос: неужели за деньги можно все, что угодно.

Другие вступились за певицу, выразив мнение, что в автомобилях могла находиться охрана Примадонны, и подгон машины прямо к составу был сделан из соображений безопасности.