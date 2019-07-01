Лещенко объяснил, почему отказавшаяся от России Катамадзе не дотягивает даже до Бузовой

Москва, 1 июля. Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал заявление грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе выступать в России и объяснил, почему ее слова вызывают волну провокационных высказываний.

Лещенко подчеркнул, что эта история подогревается «псевдолиберальными грузинскими кругами». В сложившейся ситуации, по его словам, плохая атмосфера, которая «уже просто раздражает».

«У нас практически уже, так сказать, были налажены очень добрые, добрососедские отношения. И туризм, и обмен <...>, и деятели культуры стали ездить. Я думаю, надо успокоиться потихонечку», — сказал народный артист РСФСР в комментарии «Царьграду».

Лещенко особое внимание обратил на тот факт, что в данной ситуации Россия не виновата, хотя некоторые пытаются доказать обратное. По словам певца, если у людей «есть волеизъявление жить в том или ином государстве — это их право». Он заметил, что и высказываться по этому поводу человек имеет право, но при этом «нельзя быть оголтелым и агрессивным».

«В наше время мы должны стремиться к консолидации, к тому, чтобы воцарился мир во всем мире, а не разжигать эти страсти. А Катамадзе <…> не с нами, она не Данко, который вырвет свое сердце и поведет за собой. Она никто», — подчеркнул Лещенко.

По его словам, на сегодняшний момент грузинская исполнительница «даже не Бузова Ольга». Лещенко напомнил, что Кикабидзе зарабатывает в России.

«Но если ты зарабатываешь, из этой кормушки живешь, то чего ты поливаешь грязью? Не плюй в колодец, где тебе придется напиться», — призвал народный артист РСФСР.

Лев Лещенко заметил, что Нино Катамадзе не собирает стадионы и не является топ-певицей, ее творчество интересно только узкому джазовому кругу.

«Это неприлично, понимаете, прийти в гости и обругать там человека. Это же отвратительно, это просто мерзко», — резюмировал российский исполнитель.

Напомним, Катамадзе на фестивале «Усадьба Jazz» сообщила, что это это выступление является последним в России. Позже грузинская певица опубликовала на своей странице в Facebook пост, в котором заявила, что поддерживает требования протестующих в Тбилиси. Позже сообщение было удалено. Однако после громкого заявления концерт Катамадзе в московском Vegas City Hall не был отменен, а билеты на ее выступление до сих пор есть в продаже.