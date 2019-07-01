Китайские СМИ рассказали, как США подтолкнули Россию к созданию непревзойденного оружия

Пекин, 1 июля. США своими действиями на международной арене подтолкнули Россию к созданию непревзойденного оружия. Об этом пишет информационный портал Sohu.

Как отмечает издание, на одном из стендов выставки «Армия-2019» были представлены тактико-технические характеристики комплекса РС-28 «Сармат». Согласно им, дальность межконтинентальной баллистической ракеты составит 18 тысяч километров, а масса полезной нагрузки составит более 10 тонн. Как отмечают китайские эксперты, тактико-технические характеристики «Сармата» говорят о том, что Россия создала непревзойденное оружие. Вместе с гиперзвуковым боевым блоком Ю-71 «Авангард» оно стало «главным кошмаром США», говорится в переводе статьи Sohu, представленном изданием «ПолитРоссия».

При этом китайские СМИ утверждают, что именно Вашингтон виноват в появлении этого уникального вооружения. Эксперты напомнили, как Штаты продолжили в 90-х годах расширение НАТО на восток, а позднее — активно выстраивали глобальную систему ПРО и развивали концепцию глобального молниеносного удара. Этими действиями, считают обозреватели, американцы вынудили Россию модернизировать свои средства ядерного сдерживания.

По информации издания, сейчас более половины советских межконтинентальных баллистических ракет усовершенствованы, а оставшаяся их часть будет заменена на новые российские комплексы. Также отмечается, что в ближайшее время на вооружение России поступит МБР «Сармат», характеристики которой позволяют преодолеть системы ПРО.

«Это сверхмощная межконтинентальная баллистическая ракета, способная нанести массированный удар по США через «орбитальную атаку» или с помощью гиперзвуковых боевых блоков. На сегодняшний день предназначение «Сармата» предельно ясно: Россия намерена усилить свою «ядерную триаду», чтобы противники даже не думали действовать против РФ опрометчиво», — говорится в статье.

Ранее портал Sohu оценил испытания новой российской противоракеты «Нудоль» на полигоне Сары-Шаган. Обозреватели издания отметили, что российский «ракетный трюк» стал тревожным сигналом для США.