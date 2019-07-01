Эксперт назвал безнадежным отставание США от РФ в Африке

Москва, 1 июля. США проиграли борьбу за Африку России и Китаю, безнадежно отстав от своих конкурентов в плане закрепления на Черном континенте. Такое мнение высказал в понедельник эксперт по Африке Юрий Зинин.

По его словам, пока Соединенные Штаты почивали на лаврах, Россия налаживала контакты для своего возвращения в Африку. Это ударило не только по бизнес-интересам американцев, но и уязвило их национальную гордость. Теперь они стараются наверстать упущенное с помощью программ поддержки африканских стран. Но их помощь слишком мелкая по сравнению с масштабными проектами России и КНР, которые к тому же подкреплены государственными гарантиями.

«США же всегда видели в этом регионе только донора – средство для выкачивания ресурсов и обогащения американских бизнес-конгломератов. Так что отставание можно назвать безнадежным», — рассказал Зинин «Экономике сегодня».

Отметим, что экономическое сотрудничество между РФ и Африкой уже сегодня активно развивается. Так, например, российская компания «Синара — Транспортные машины» подписала соглашение с Африканским экспортно-импортным банком» (Афрэксимбанк) о поставке железнодорожной техники. Договор предусматривает поставку в Африку маневровых тепловозов и путевой техники, предназначенной для строительства и ремонта железнодорожных путей.

По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, темпы экономического роста африканских стран сегодня превышают среднемировые. К 2020 году, как утверждают эксперты, ВВП Черного континента может достигнуть отметки в 2,6 трлн долларов.