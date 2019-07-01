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Болтон опроверг сообщения об отказе США от полной денуклеаризации Корейского полуострова

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Болтон опроверг сообщения об отказе США от полной денуклеаризации Корейского полуострова

Вашингтон, 1 июля. Вашингтон не намерен отказываться от полной денуклеаризации Корейского полуострова, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Болтон опроверг на своей странице в Twitter тезис из статьи издания The New York Times, в которой сообщается, что США могут отказаться от полной денуклеаризации Корейского полуострова в пользу заморозки ядерных разработок Пхеньяна при сохранении у него имеющегося арсенала.

Помощник американского лидера по нацбезопасности отметил, что прочитал статью The New York Times с любопытством. При этом Болтон подчеркнул, что ни он, ни сотрудники Совета национальной безопасности Белого дома никогда «не обсуждали и не слышали о желании «договориться о ядерной заморозке с Северной Кореей».

«Это была чья-то достойная порицания попытка прижать президента к стенке. Должны быть последствия», — добавил он.

Болтон опроверг сообщения об отказе США от полной денуклеаризации Корейского полуострова

В прошлом году американский президент Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын провели в Сингапуре переговоры, по итогам которых был подписан совместный документ. Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. В феврале у лидеров двух стран прошла вторая встреча во Вьетнаме, но положительных результатов на ней достигнуто не было.

Накануне глава американского государства посетил Южную Корею и демилитаризованную зону на границе Южной Кореи и КНДР, где в пограничном пункте встретился с Ким Чен Ыном.

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Автор: Данила Копп
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