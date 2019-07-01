Новак рассказал о последствиях продления сделки ОПЕК+

Вена, 1 июля. Глава министерства энергетики РФ Александр Новак уверен, что продление сделки ОПЕК+ позволит стабилизировать цены на нефть.

Министр отметил, что 1 июля страны ОПЕК на заседании в Вене договорились о продлении соглашения по сокращению добычи нефти на девять месяцев. По его мнению, это позволит стабилизировать мировые цены на нефть.

«На мой взгляд, цены будут более стабильными, а какой уровень — это рынок определяет. Трудно прогнозировать», — сказал Новак.

При этом министр подчеркнул, что участники сделки ОПЕК+ не ставят перед собой цель оказывать влияние на стоимость нефти, передает РИА Новости.

Напомним, в конце 2018 года Организация стран — экспортеров нефти и 11 государств, которые не входят в картель (ОПЕК+), приняли решение о модернизации соглашения по сокращению добычи нефти, которое действует с 2017 года. Участники картеля и ОПЕК+ договорились сократить общий объем добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки. При этом 228 тысяч баррелей приходятся на Россию. Действие соглашения было рассчитано до конца первого полугодия 2019 года.