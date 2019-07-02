Сирийская компания по пошиву одежды открыла новое подразделение в Латакии

Дамаск, 2 июля. Сирийская компания по производству готовой одежды открыла свое подразделение в городе Бейт-Яшут в провинции Латакия, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Подразделение обеспечивает 90 рабочих мест и может работать в две смены, чтобы увеличить возможности трудоустройства для семей сирийских военных и самих бойцов САА.

Министр промышленности Мохамед Маан Зин эль-Абидин Джахба во время открытия подразделения заявил, что появление нового подразделения стало возможным после набора технических специалистов и производственных рабочих, которые могли бы идеально выполнить свою работу и обеспечить качественным продуктом своих сограждан.

В свою очередь генеральный директор Главного управления текстильной промышленности Нидал Абдель-Фаттах подтвердил, что компания будет продолжать распространять свои подразделения в различных районах Латакии, чтобы иметь возможность обеспечивать производственные заказы тканей и готовой одежды. За короткий период было налажено сотрудничество между властями провинции и подразделением компании. Он выразил надежду, что в будущем это сотрудничество продолжится.

В распоряжении ФАН появилось видео с места событий:

Как стало известно, это подразделение является четвертым, еще несколько были открыты в районе Дамаска и Хомса. Это стало возможным после увеличения производственных мощностей и получения арендной платы, которая поможет государственной казне на этапе реконструкции. Тем более, что 95 процентов новых рабочих мест были предоставлены детям погибших сирийских военных. Стоит отметить, что новое подразделение компании будет способствовать удовлетворению потребностей властей в военной и рабочей униформе и различной готовой одежде.