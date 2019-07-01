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Американская бомба избавила главаря «Ан-Нусры»* от неудобных союзников

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Американская бомба избавила главаря «Ан-Нусры»* от неудобных союзников

Американские силы нанесла мощный удар по тренировочной базе террористической группировки «Хуррас ад-Дин» — боевого крыла запрещенной в РФ «Аль-Каиды»1 в Сирии. В результате удара были уничтожены двое главарей террористической группировки, боевики которой действуют в Идлибе в союзе с террористами «Хайят Тахрир аш-Шам».

В общей сложности при американском ударе по Большому Идлибу погибли от пяти до восьми боевиков «Аль-Каиды». Как отмечают лояльные «Тахрир аш-Шам» медиаисточники, американский удар по району к юго-западу от Алеппо стал первым марта 2017 года ударом по террористам в Идлибе — тогда американские дроны разбомбили мечеть в Аль-Джина, заявив, что она является базой террористов, погибли около 50 человек, среди них много детей. Представители Пентагона оправдывались, заявляя, что «собирались нанести удар по небольшому зданию рядом с мечетью, которые разведка обозначила как место сбора «Аль-Каиды».

«Северо-западная Сирия остается безопасным убежищем, где лидеры «Аль-Каиды в Сирии» могут активно руководить террористической деятельностью, планируя нападения по всему региону, а также в странах Запада», — сообщает Центральное командование США.

Американская бомба избавила главаря «Ан-Нусры»* от неудобных союзников

В этот раз удар, по всей видимости, все-таки пришелся туда, куда было надо: «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщает, что количество уничтоженных террористов достигло девяти человек, при этом среди них шесть полевых командиров — двое из Алжира, двое из Туниса, один из Египта и еще один сирийского происхождения; кроме них погибли еще трое боевиков, вероятно, охранников. Сообщается также о большом количестве раненых в результате удара — не вполне ясно, относится это к боевикам или попавшим под удар мирным жителям. Отмечается, что никто не видел самолета — возможно, удар был нанесен высотным беспилотником с помощью бомбы с лазерным наведением типа Paveway. Разумеется, источник, откуда американцы узнали о сходке террористов «Аль-Каиды», не раскрывается.

Стоит отметить — группировка «Хуррас ад-Дин» — «Стражи религии» — является союзником «Тахрир аш-Шам» в войне против сирийских правительственных сил и их союзников, которая развернулась на севере провинции Хама. В ходе боев исламисты «Хуррас ад-Дин» приняли на себя тяжелейшие удары сирийской армии и авиации и оказали незаменимую помощь «Тахрир аш-Шам» и «Фронту национального освобождения».

Сторонники «Тахрир аш-Шам» в социальных сетях с жаром обсуждают гибель главарей группировки.

«Кто-то шпионил за ними, выследил их, допустил утечку информации, к ним проникли шпионы гуманитарных организаций, шпионы внутри оппозиции. Надо найти, кто ответственен за утечку! — горячо возмущается некто из Боснии, подписавшийся «меч Аллаха». — Меня достало это, особенно так называемые мусульмане, которые допустили это. Почему США и весь мир не бомбят асадовских генералов?!»

Американская бомба избавила главаря «Ан-Нусры»* от неудобных союзников

«Глупо бомбить такую маленькую группировку, как ХаД, когда иранцы размещают крупные базы по всей Сирии!» — пишет другой.

По этим комментариям вполне очевидно — удар ВВС США по террористам, давшим присягу на верность «Аль-Каиде», для врагов Дамаска выглядит как нож в спину. «Мы же заодно, мы же против Асада», возмущаются сторонники боевиков. Однако реальность может быть оказаться более причудливой.

«У этой группы были проблемы с «Хайят Тахрир аш-Шам», неизвестно, действуют ли они до сих пор в системе «Тахрир аш-Шам» или у них разногласия. Главарь этой группы Самир Хиджази был и главарем «Ан-Нусры», — отмечает курдский источник, возлагая на Турцию ответственность за разгул группировок на севере Сирии.

Американская бомба избавила главаря «Ан-Нусры»* от неудобных союзников

Эти предположения могут иметь под собой вполне реальные основания — уже некоторое время аналитики отмечают разлад в отношения между коалицией «Тахрир аш-Шам», подконтрольной Абу Мухаммеду аль-Джулани, бывшему главарю запрещенной в РФ «Джебхат Ан-Нусры1» и «Хуррас ад-Дин» Самира Хиджази, который взял себе nom de guerre Абу Хумам аш-Шами, отмечает The Arab Weekly.

Хиджази, так сказать, относится к «старой гвардии» — когда-то он учился «ремеслу» террориста в лагере Усамы бин Ладена и командовал талибскими силами, контролировавшими аэропорт Кандагара. Перечисляется целый ряд его ближайших подручных — и все они относятся к «первой волне джихада». В Сирии Хиджази был какое-то время правой рукой Джулани — однако потом отношения испортились.

По мнению многих джихадистов, отказавшись от «Ан-Нусры» и «реконструировав» ее в виде «Хайят Тахрир аш-Шам», Джулани отошел очень далеко от идеалов «Аль-Каиды». Он заигрывает с марионетками террористов — «правительством национального согласия», и населением Идлиба, появляется в пропагандистких видео, даже дает интервью и ведет себя фактически как претендующий на легитимность политик, враждующий с Дамаском. Это — грубейшее нарушение норм и понятий салафитского джихадизма.

Между тем отношения между «Тахрир аш-Шам» и Западом остаются не афишируемыми, однако весьма вероятно, довольно теплыми — видя, как под ударами ВКС РФ бегут террористы ИГИЛ1, в Вашингтоне осознали, что еще чуть-чуть — и свергнуть Башара Асада не получится. «Международное сообщество» во главе с США пытается любыми способами остановить наступление сирийских войск в Идлибе.

Американская бомба избавила главаря «Ан-Нусры»* от неудобных союзников

Невозможно утверждать этого наверняка — факты сотрудничества между террористами и Пентагоном слишком редко становятся достоянием публики. Однако лишь очень немногие могли знать о сходке с участием сразу шести главарей «Хуррас ад-Дин», группировки скрытной, мастерски владеющей конспирацией, живущей, так сказать, «по заветам бин Ладена», — и эти немногие, скорее всего, принадлежат к джихадистским кругам. Если кто-то и мог знать, где встречаются главари «Хуррас ад-Дин» — то это кто-то из их «друзей» в «Тахрир аш-Шам». И гибель «слишком принципиальных» членов «Аль-Каиды» также полезна в первую очередь Джулани — зачем ему критики в столь непростой момент? Да еще и критики, имеющие высокий авторитет.

При этом для американского командования такой «информационный подарок» от террористов тоже очень выгоден, считает военный эксперт, доктор военных наук Анатолий Матвийчук. В беседе с Федеральным агентством новостей он отметил, что удар по террористам в Большом Идлибе позволяет США представить свою деятельность в Сирии в лучшем свете.

«Смотрите, какая ситуация — Трамп переговорил с Путиным на полях саммита «Большой двадцатки» в Японии, они в том числе говорили о борьбе с терроризмом. Я думаю, что Путин поставил Трампа перед фактом — мы боремся с терроризмом в Сирии, а вы ничего не делаете. Вот США и нанесли удар, чтобы показать, что они тоже «борются с террористами» в Идлибе», — отметил аналитик.

Американская бомба избавила главаря «Ан-Нусры»* от неудобных союзников

Военный эксперт подчеркнул, что цель для удара США была выбрана не случайно.

«Они нанесли удар по группировке, которая по сути поддерживает идеологию «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Де юре американцы борются с терроризмом, по крайней мере с ИГИЛ, наиболее радикальными группировками; однако де факто это ничего не значащий удар, просто часть политических игр США на Ближнем Востоке», — заключил Матвийчук.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Автор: Валентин Меликов
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