Американская бомба избавила главаря «Ан-Нусры»* от неудобных союзников

Американские силы нанесла мощный удар по тренировочной базе террористической группировки «Хуррас ад-Дин» — боевого крыла запрещенной в РФ «Аль-Каиды»1 в Сирии. В результате удара были уничтожены двое главарей террористической группировки, боевики которой действуют в Идлибе в союзе с террористами «Хайят Тахрир аш-Шам».

В общей сложности при американском ударе по Большому Идлибу погибли от пяти до восьми боевиков «Аль-Каиды». Как отмечают лояльные «Тахрир аш-Шам» медиаисточники, американский удар по району к юго-западу от Алеппо стал первым марта 2017 года ударом по террористам в Идлибе — тогда американские дроны разбомбили мечеть в Аль-Джина, заявив, что она является базой террористов, погибли около 50 человек, среди них много детей. Представители Пентагона оправдывались, заявляя, что «собирались нанести удар по небольшому зданию рядом с мечетью, которые разведка обозначила как место сбора «Аль-Каиды».

«Северо-западная Сирия остается безопасным убежищем, где лидеры «Аль-Каиды в Сирии» могут активно руководить террористической деятельностью, планируя нападения по всему региону, а также в странах Запада», — сообщает Центральное командование США.

В этот раз удар, по всей видимости, все-таки пришелся туда, куда было надо: «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщает, что количество уничтоженных террористов достигло девяти человек, при этом среди них шесть полевых командиров — двое из Алжира, двое из Туниса, один из Египта и еще один сирийского происхождения; кроме них погибли еще трое боевиков, вероятно, охранников. Сообщается также о большом количестве раненых в результате удара — не вполне ясно, относится это к боевикам или попавшим под удар мирным жителям. Отмечается, что никто не видел самолета — возможно, удар был нанесен высотным беспилотником с помощью бомбы с лазерным наведением типа Paveway. Разумеется, источник, откуда американцы узнали о сходке террористов «Аль-Каиды», не раскрывается.

International coalition air raided headquarters of Huras Al-Din in Reef Al-Muhandiseen area western countryside of #Aleppo earlier today, reports of many members and commanders of Huras killed in bombardment. pic.twitter.com/e8nUit1Ep1 — Renas (@RE_N_AS) June 30, 2019

Стоит отметить — группировка «Хуррас ад-Дин» — «Стражи религии» — является союзником «Тахрир аш-Шам» в войне против сирийских правительственных сил и их союзников, которая развернулась на севере провинции Хама. В ходе боев исламисты «Хуррас ад-Дин» приняли на себя тяжелейшие удары сирийской армии и авиации и оказали незаменимую помощь «Тахрир аш-Шам» и «Фронту национального освобождения».

Сторонники «Тахрир аш-Шам» в социальных сетях с жаром обсуждают гибель главарей группировки.

«Кто-то шпионил за ними, выследил их, допустил утечку информации, к ним проникли шпионы гуманитарных организаций, шпионы внутри оппозиции. Надо найти, кто ответственен за утечку! — горячо возмущается некто из Боснии, подписавшийся «меч Аллаха». — Меня достало это, особенно так называемые мусульмане, которые допустили это. Почему США и весь мир не бомбят асадовских генералов?!»

«Глупо бомбить такую маленькую группировку, как ХаД, когда иранцы размещают крупные базы по всей Сирии!» — пишет другой.

По этим комментариям вполне очевидно — удар ВВС США по террористам, давшим присягу на верность «Аль-Каиде», для врагов Дамаска выглядит как нож в спину. «Мы же заодно, мы же против Асада», возмущаются сторонники боевиков. Однако реальность может быть оказаться более причудливой.

«У этой группы были проблемы с «Хайят Тахрир аш-Шам», неизвестно, действуют ли они до сих пор в системе «Тахрир аш-Шам» или у них разногласия. Главарь этой группы Самир Хиджази был и главарем «Ан-Нусры», — отмечает курдский источник, возлагая на Турцию ответственность за разгул группировок на севере Сирии.

This group had some problems with the HTS, don’t know if they’re operating under the HTS umbrella or still have disputes! This head of the group Samir Hijazi is the head of this group& he was the head of Nusra front. They all are the same as jihadi terrorist Turkey. — Thepling (@thepling) June 30, 2019

Эти предположения могут иметь под собой вполне реальные основания — уже некоторое время аналитики отмечают разлад в отношения между коалицией «Тахрир аш-Шам», подконтрольной Абу Мухаммеду аль-Джулани, бывшему главарю запрещенной в РФ «Джебхат Ан-Нусры1» и «Хуррас ад-Дин» Самира Хиджази, который взял себе nom de guerre Абу Хумам аш-Шами, отмечает The Arab Weekly.

Хиджази, так сказать, относится к «старой гвардии» — когда-то он учился «ремеслу» террориста в лагере Усамы бин Ладена и командовал талибскими силами, контролировавшими аэропорт Кандагара. Перечисляется целый ряд его ближайших подручных — и все они относятся к «первой волне джихада». В Сирии Хиджази был какое-то время правой рукой Джулани — однако потом отношения испортились.

По мнению многих джихадистов, отказавшись от «Ан-Нусры» и «реконструировав» ее в виде «Хайят Тахрир аш-Шам», Джулани отошел очень далеко от идеалов «Аль-Каиды». Он заигрывает с марионетками террористов — «правительством национального согласия», и населением Идлиба, появляется в пропагандистких видео, даже дает интервью и ведет себя фактически как претендующий на легитимность политик, враждующий с Дамаском. Это — грубейшее нарушение норм и понятий салафитского джихадизма.

Между тем отношения между «Тахрир аш-Шам» и Западом остаются не афишируемыми, однако весьма вероятно, довольно теплыми — видя, как под ударами ВКС РФ бегут террористы ИГИЛ1, в Вашингтоне осознали, что еще чуть-чуть — и свергнуть Башара Асада не получится. «Международное сообщество» во главе с США пытается любыми способами остановить наступление сирийских войск в Идлибе.

Невозможно утверждать этого наверняка — факты сотрудничества между террористами и Пентагоном слишком редко становятся достоянием публики. Однако лишь очень немногие могли знать о сходке с участием сразу шести главарей «Хуррас ад-Дин», группировки скрытной, мастерски владеющей конспирацией, живущей, так сказать, «по заветам бин Ладена», — и эти немногие, скорее всего, принадлежат к джихадистским кругам. Если кто-то и мог знать, где встречаются главари «Хуррас ад-Дин» — то это кто-то из их «друзей» в «Тахрир аш-Шам». И гибель «слишком принципиальных» членов «Аль-Каиды» также полезна в первую очередь Джулани — зачем ему критики в столь непростой момент? Да еще и критики, имеющие высокий авторитет.

При этом для американского командования такой «информационный подарок» от террористов тоже очень выгоден, считает военный эксперт, доктор военных наук Анатолий Матвийчук. В беседе с Федеральным агентством новостей он отметил, что удар по террористам в Большом Идлибе позволяет США представить свою деятельность в Сирии в лучшем свете.

«Смотрите, какая ситуация — Трамп переговорил с Путиным на полях саммита «Большой двадцатки» в Японии, они в том числе говорили о борьбе с терроризмом. Я думаю, что Путин поставил Трампа перед фактом — мы боремся с терроризмом в Сирии, а вы ничего не делаете. Вот США и нанесли удар, чтобы показать, что они тоже «борются с террористами» в Идлибе», — отметил аналитик.

Военный эксперт подчеркнул, что цель для удара США была выбрана не случайно.

«Они нанесли удар по группировке, которая по сути поддерживает идеологию «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Де юре американцы борются с терроризмом, по крайней мере с ИГИЛ, наиболее радикальными группировками; однако де факто это ничего не значащий удар, просто часть политических игр США на Ближнем Востоке», — заключил Матвийчук.

1 Организация запрещена на территории РФ.