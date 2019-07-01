Термокружка Путина стала хитом онлайн-продаж в Китае

Токио, 1 июля. Белая термокружка, из которой президент России Владимир Путин пил чай на приеме в честь лидеров стран G20 в японском Осаке, стала хитом продаж в Китае.

По информации Global Times, термос белого цвета, на котором изображен российский флаг, предлагают приобрести сотни интернет-магазинов. Производители подчеркивают, что термокружка является «высококлассной» и «полезной для здоровья». Она стала настоящим хитом продаж на китайской онлайн-платформе Taobao.

«Точная копия кружки Путина находится в предпродаже. Она будет доставлена через две недели», — пишут китайские производители.

Представитель одного из онлайн-магазинов сообщил, что они получили уже больше сотни заказов. По его словам, необычная покупка станет «идеальным подарком для любого друга».

Напомним, в японском Осаке прошел саммит «Большой двадцатки». На торжественный прием в честь лидеров стран G20 глава российского государства Владимир Путин взял с собой белую термокружку. С ней президента очень часто видят на важных мероприятиях и встречах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что вся информация о вызвавшей массовые обсуждения кружке российского лидера есть на сайте ВГТРК в архиве передач «Москва. Кремль. Путин». Песков отметил, что если поискать информацию, то можно найти рассказы о термокружке президента, которые звучали еще год или два назад.