Депутаты Гвинеи рассказали, какие законы перенимают у российских парламентариев

На II Международный форум «Развитие парламентаризма» в Москву приехали представители 132 стран, делегации 14 международных парламентских организаций. Накануне конференции «Россия — Африка», которая пройдет в рамках форума 2 июля, корреспондент Федерального агентства новостей поговорил с представителями делегации Гвинеи.

«Наша цель — объединить наши парламенты и правительства против бедности, терроризма и киберпреступности, — сказал глава делегации Люсени Фофана. — Мы уже ранее переняли у России закон против киберпреступности и уже даже проголосовали за него».

Президент содружества между парламентами Гвинеи и России, член национального парламента Секу Бенна Камара также подтвердил, что борьба с терроризмом и киберпреступность — это те сферы, где законотворчество Гвинеи пока развивается медленно.

«У нас пока совсем нет закона о терроризме, в то время как международный терроризм касается и нас, — заявил Камара. — Развиваются технологии, а с ними и киберпреступность — скоро мы тоже с ней столкнемся. Пока этого не случилось, мы должны обучаться борьбе с киберпреступниками, использовать защитные технологии, в том числе и в законодательстве. Кроме того, мы на этом форуме говорим о бедности, а члены нашего парламента как раз представляют интересы бедной части населения Гвинеи — если бы не было нас, правительство не видело бы реальной ситуации. Но наша страна очень нуждается в повышении квалификации парламентских работников, поэтому мы здесь. Очень важно, что Россия уже второй раз собрала депутатов всего мира, чтобы они вместе решали глобальные вопросы».

Представитель национального парламента Гвинеи добавил, что они увезут с этого форума и идеи законов по защите окружающей среды, которые пока даже не озвучены в их законодательном органе.

«Люди во всех странах любят селиться вдоль рек, и у вас Москва-река находится прямо в центре города, но вы защищаете ее законами, — сказал Камара. — Нам тоже очень нужны законы, чтобы люди понимали, как заботиться о наших реках».

По словам собеседника ФАН, Гвинея нуждается в помощи России, и не только в плане советов законодателям. Республике нужны квалифицированные врачи для ликвидации последствий лихорадки Эбола — технологии лечения и необходимые медикаменты есть у РФ.

«Нам нужны ваши специалисты для передачи опыта нашим врачам, — говорит Камара. — Причем важны даже не врачи высокого ранга — нам не хватает и обычных медсестер. То, что Гвинее нужно сейчас, — это развивать и обучать наших людей».

Представитель парламента Гвинеи в разговоре с ФАН вспомнил, как, приехав из Африки на учебу в Россию, впервые стоял перед картиной с изображением лебедя и ничего не понимал, а на пятом курсе уже по своему желанию записывался на симфонию Бетховена.

«Вам есть чему научить нас, — признается Камара. — Но и у нас есть то, что мы можем дать взамен: у нас 2/3 мировых запасов боксита и много золота».

2 июля на конференции «Россия — Африка» российские и африканские парламентарии обсудят торгово-экономическое сотрудничество, сферу безопасности, совместное природопользование, работу гуманитарных миссий и обмен законотворческим опытом.