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Депутаты Гвинеи рассказали, какие законы перенимают у российских парламентариев

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Депутаты Гвинеи рассказали, какие законы подсматривают у российских парламентариев

На II Международный форум «Развитие парламентаризма» в Москву приехали представители 132 стран, делегации 14 международных парламентских организаций. Накануне конференции «Россия — Африка», которая пройдет в рамках форума 2 июля, корреспондент Федерального агентства новостей поговорил с представителями делегации Гвинеи.

«Наша цель — объединить наши парламенты и правительства против бедности, терроризма и киберпреступности, — сказал глава делегации Люсени Фофана. — Мы уже ранее переняли у России закон против киберпреступности и уже даже проголосовали за него».

Президент содружества между парламентами Гвинеи и России, член национального парламента Секу Бенна Камара также подтвердил, что борьба с терроризмом и киберпреступность — это те сферы, где законотворчество Гвинеи пока развивается медленно.

«У нас пока совсем нет закона о терроризме, в то время как международный терроризм касается и нас, — заявил Камара. — Развиваются технологии, а с ними и киберпреступность — скоро мы тоже с ней столкнемся. Пока этого не случилось, мы должны обучаться борьбе с киберпреступниками, использовать защитные технологии, в том числе и в законодательстве.

Кроме того, мы на этом форуме говорим о бедности, а члены нашего парламента как раз представляют интересы бедной части населения Гвинеи — если бы не было нас, правительство не видело бы реальной ситуации. Но наша страна очень нуждается в повышении квалификации парламентских работников, поэтому мы здесь. Очень важно, что Россия уже второй раз собрала депутатов всего мира, чтобы они вместе решали глобальные вопросы».

Депутаты Гвинеи рассказали, какие законы подсматривают у российских парламентариев

Представитель национального парламента Гвинеи добавил, что они увезут с этого форума и идеи законов по защите окружающей среды, которые пока даже не озвучены в их законодательном органе.

«Люди во всех странах любят селиться вдоль рек, и у вас Москва-река находится прямо в центре города, но вы защищаете ее законами, — сказал Камара. — Нам тоже очень нужны законы, чтобы люди понимали, как заботиться о наших реках».

По словам собеседника ФАН, Гвинея нуждается в помощи России, и не только в плане советов законодателям. Республике нужны квалифицированные врачи для ликвидации последствий лихорадки Эбола — технологии лечения и необходимые медикаменты есть у РФ.

«Нам нужны ваши специалисты для передачи опыта нашим врачам, — говорит Камара. — Причем важны даже не врачи высокого ранга — нам не хватает и обычных медсестер. То, что Гвинее нужно сейчас, — это развивать и обучать наших людей».

Депутаты Гвинеи рассказали, какие законы подсматривают у российских парламентариев

Представитель парламента Гвинеи в разговоре с ФАН вспомнил, как, приехав из Африки на учебу в Россию, впервые стоял перед картиной с изображением лебедя и ничего не понимал, а на пятом курсе уже по своему желанию записывался на симфонию Бетховена.

«Вам есть чему научить нас, — признается Камара. — Но и у нас есть то, что мы можем дать взамен: у нас 2/3 мировых запасов боксита и много золота».

2 июля на конференции «Россия — Африка» российские и африканские парламентарии обсудят торгово-экономическое сотрудничество, сферу безопасности, совместное природопользование, работу гуманитарных миссий и обмен законотворческим опытом.

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Автор: Евгения Авраменко
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