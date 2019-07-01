Черноморский флот контролирует действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze-2019

Москва, 1 июля. Черноморский флот России контролирует действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze-2019 для реагирования на возможные нештатные ситуации. Об этом говорится в сообщении национального центра управления обороной РФ.

«Выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО в Черном море при проведении военного морского учения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Sea Breeze-2019 проводят в северо-западной части Черного моря. В учениях принимают участие авиация и корабли США, Великобритании, Канады, Италии, Турции, Польши, Украины, Грузии и других стран.

Ранее в Одессе стартовали военные учения Sea Breeze-2019. Сообщалось, что маневры будут проходить на территории Украины до 12 июля.

Как полагает военный эксперт Юрий Кнутов, военнослужащие в ходе учений могут устроить в Черном море провокацию против России. В свою очередь, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков отметил, что американская сторона в ходе Sea Breeze-2019 намерена отработать боевые навыки, которые в случае реального конфликта могут быть использованы на практике, в том числе против России. При этом он обратил внимание на тот факт, что в учениях, стартовавших в Одессе, принимают участие иностранные корабли. По мнению Леонкова, это говорит о том, что самой Украине «нечем блеснуть».