Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир
  /  Обновлено: 

Телескоп «Хаббл» сделал новые фото двойной звезды, способной уничтожить Землю

144
0 Оставить комментарий

Телескоп «Хаббл» сделал новые фото двойной звезды, способной уничтожить Землю

Вашингтон, 1 июля. Космический телескоп «Хаббл» сделал фотографии двойной гигантской звезды в созвездии Киля. Снимок двойной звезды-гипергиганта Эта Киля был сделан в диапазоне ультрафиолетового излучения.

«Мы десятилетиями использовали «Хаббл» для наблюдения за Этой Киля в оптическом и инфракрасных диапазонах. Однако новые снимки в ультрафиолетовом диапазоне выглядят совершенно иначе, на них можно увидеть скопления газа, о существовании которого мы и даже подозревали», — рассказывает ученый Нейтан Смит из Аризонского университета.

Телескоп «Хаббл» сделал новые фото двойной звезды, способной уничтожить Землю

Стоит отметить, что взрыв двойной звезды может привести к бомбардировке атмосферы Земли заряженными частицами и гамма-лучами, что приведет к уничтожению всех искусственных спутников на орбите планеты. Кроме того, взрыв Эта Киля может лишить Землю озонового слоя, что станет катастрофой для всех живых существ на планете.

infox - new
Автор: Артем Никулин
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров