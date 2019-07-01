Телескоп «Хаббл» сделал новые фото двойной звезды, способной уничтожить Землю

Вашингтон, 1 июля. Космический телескоп «Хаббл» сделал фотографии двойной гигантской звезды в созвездии Киля. Снимок двойной звезды-гипергиганта Эта Киля был сделан в диапазоне ультрафиолетового излучения.

«Мы десятилетиями использовали «Хаббл» для наблюдения за Этой Киля в оптическом и инфракрасных диапазонах. Однако новые снимки в ультрафиолетовом диапазоне выглядят совершенно иначе, на них можно увидеть скопления газа, о существовании которого мы и даже подозревали», — рассказывает ученый Нейтан Смит из Аризонского университета.

Стоит отметить, что взрыв двойной звезды может привести к бомбардировке атмосферы Земли заряженными частицами и гамма-лучами, что приведет к уничтожению всех искусственных спутников на орбите планеты. Кроме того, взрыв Эта Киля может лишить Землю озонового слоя, что станет катастрофой для всех живых существ на планете.