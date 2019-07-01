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1 июля 2019
Топ-15 главных событий в США в июне 2019 года
Фонд защиты национальных ценностей при поддержке информационного агентства USA Really подготовил материал для Федерального агентства новостей о главных событиях, которые произошли в США в июне 2019 года. Это и поездка президента США Дональда Трампа на G20, и ситуация вокруг Ирана, и многое другое.
№1. Дональд Трамп официально заявил о начале своей предвыборной кампании
Дата: 18 июня. Выступая перед своими сторонниками в Орландо, Дональд Трамп сообщил об официальном старте своей предвыборной кампании. Менее чем за сутки им было собрано около 25 млн долларов пожертвований.
№2. Дональд Трамп отменил удар по Ирану
Дата: 21 июня. 20 июня иранская ПВО сбила американский самолет-беспилотник. По заявлению властей Ирана, он якобы нарушил воздушное пространство республики. В ответ на это военное командование США спланировало удар по иранским военным объектам, однако Дональд Трамп в итоге отменил его.

На решение президента отказаться от «удара возмездия» повлияло сообщение о том, что в результате атаки могут погибнуть до 150 иранских военнослужащих. Трамп также выразил сомнение в преднамеренности обстрела беспилотника.
№3. Дональд Трамп принял участие в саммите G20
Дата: 26-29 июня. В ходе саммита «Большой двадцатки» в Осаке президент Трамп провел ряд личных встреч с мировыми лидерами. В ходе встречи с лидером КНР Си Цзиньпином Трамп договорился о ряде компромиссов в вопросах внешней торговли. Президент США согласился не увеличивать пошлины на товары из Китая. Глава КНР в ответ дал обещание начать массово закупать сельхозпродукцию из США. Также Трамп дал обещание смягчить политику в отношении корпорации Huawei. Президент допустил возможность торговых связей между Huawei и компаниями из США, если такого рода контакты будут признаны допустимыми с точки зрения безопасности США.

Состоялся продолжительный разговор между Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным. Обсуждалась ситуация в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине. Главу Соединенных Штатов пригласили посетить 9 мая 2020 г. торжества в Москве, приуроченные к празднованию юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Президент США отреагировал на это предложение позитивно, но Белый дом пока не подтвердил его участие в торжествах официально.

Трамп также предложил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну провести встречу в демилитаризованной зоне между КНДР и Республикой Корея в ходе своего визита на полуостров после завершения саммита. Встреча глав двух государств состоялась 30 июня. В ходе переговоров Трамп пересек демаркационную линию между Южной и Северной Кореей, став первым президентом США, побывавшим на территории КНДР. Переговоры проходили за закрытыми дверями. По их завершении президент Трамп сообщил журналистам, что глава КНДР согласился возобновить переговоры о ядерном разоружении Корейского полуострова в ближайшие недели. Также Трамп уточнил, что пригласил главу Северной Кореи посетить США.
№4. Начало предвыборных теледебатов демократов
Дата: 26-27 июня. В Майами (штат Флорида) прошли первые два раунда теледебатов среди политиков, претендующих на роль кандидата от Демократической партии в ходе президентских выборов 2020 г. В каждом из раундов участвовали по десять претендентов на статус кандидата от демократов. В первом раунде приняли участие сенаторы Элизабет Уоррен и Кори Букер, члены Конгресса Тим Райан и Тулси Габбард, губернатор штата Вашингтон Джей Инсли, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, экс-мэр города Сан-Антонио (штат Техас) Джулиан Кастро, экс-конгрессмены Бето О'Рурк и Джон Дилени. Следующие теледебаты пройдут 30 и 31 июля в Детройте (штат Мичиган).

Фаворитом в борьбе за роль кандидата от демократов на данный момент остается Джо Байден. В ходе предвыборной кампании в Айове — одном из трех ключевых «колеблющихся» штатов — социологический опрос зафиксировал лидерство Джо Байдена среди сторонников демократов (23,7%). Берни Сандерс занял второе место (19,7%), мэр Саут-Бэнда Пит Бутиджич — третье (11,3%). Популярность Байдена среди ядра демократического электората может вырасти после того, как 7 июня он под давлением со стороны однопартийцев-демократов отказался от поддержки законопроекта, запрещающего финансирование абортов за счет средств федерального бюджета.

В ходе публичных выступлений в Айове Байден назвал президента Трампа «угрозой самому существованию Америки». Глава государства в ответ охарактеризовал Байдена как «слабого разумом человека».
№5. Дональд Трамп анонсировал начало массовой депортации нелегальных иммигрантов из США
Дата: 18 июня. Президент Дональд Трамп сообщил о начале массовой депортации нелегальных иммигрантов.

22 июня стало известно о планах властей провести рейды против нелегальных мигрантов, признанных таковыми по итогам судебных слушаний. Они должны были пройти в десяти городах: Атланте, Балтиморе, Чикаго, Денвере, Хьюстоне, Лос-Анджелесе, Майами, Новом Орлеане, Нью-Йорке и Сан-Франциско. Мэры перечисленных городов выступили против проведения операции. В случае Чикаго и Майями местные власти сделали заявления, что местная полиция не будет участвовать в рейдах. Этому предшествовал ряд событий во внешней и внутренней политике США.

8 июня Мексика и США заключили соглашение о борьбе с нелегальной миграцией. В обмен на приостановку выполнения планов обложить 5%-ной пошлиной весь мексиканский экспорт в США официальный Мехико пошел на уступки Вашингтону. Вдоль границы с Соединенными Штатами были развернуты подразделения Национальной гвардии. Также были усилены меры по борьбе с преступными группировками, занимающимися транспортировкой нелегальных иммигрантов через границу.

США также оказали давление на власти Гватемалы, Сальвадора и Никарагуа. Было заявлено о намерении пересмотреть планы выделения странам Центральной Америки помощи в размере 370 млн долларов из-за наплыва беженцев с их территории. Также администрация Трампа рассматривает возможность приостановить выделение им дополнительного транша в размере 180 млн долларов. Вскоре после этого президент Трамп заявил о готовности властей Гватемалы подписать соглашение об убежище для граждан третьих стран.

Ранее, 5 июня, Палата представителей США одобрила законопроект, запрещающий депортировать так называемых мечтателей-иммигрантов, нелегально попавших в Соединенные Штаты в детском возрасте и проживших в стране всю дальнейшую жизнь. В ответ на это Белый дом принял решение лишить детей-мигрантов, попавших на территорию США без сопровождения взрослых, разнообразных льгот, таких как бесплатное изучение английского языка, развлекательные программы и юридическая помощь. Вскоре после этого в крупных СМИ появились публикации, авторы которых охарактеризовали условия содержания детей-мигрантов в техасских специализированных учреждениях как «ужасающие». Последовавший за этим скандал вынудил власти переселить часть детей в палаточные лагеря.
№6. 19 миллиардеров опубликовали письмо с предложением ввести «налог на богатство»
Дата: 24 июня. 19 миллиардеров подписали открытое письмо, в котором призвали ввести «налог на богатство». В качестве основных целей этого шага были указаны борьба с неравенством, финансовое обеспечение инициатив по защите окружающей среды и развитие общественного здравоохранения.

Авторы письма адресовали свой призыв ко всем кандидатам в президенты. При этом подчеркивалось, что ряд политиков-демократов (Элизабет Уоррен, Пит Буттиджич и Бето О'Рурк) уже включили соответствующее положение в свои программы. Среди людей, подписавших письмо, числится финансист Джордж Сорос.
№7. Берни Сандерс выдвинул законопроект о полном списании долгов по кредитам на образование
Дата: 24 июня. Один из претендентов на роль демократического кандидата на выборах 2020 г. Берни Сандерс внес на рассмотрение Конгресса законопроект о полном списании долгов по образовательным кредитам.

На следующий день после этого были опубликованы результаты опроса PayScale, проведенного весной 2019 г.: 67% респондентов заявили о том, что сожалеют о поступлении в колледж. Данная позиция была обусловлена преимущественно проблемами, которые породила задолженность по студенческим кредитам.

Общий размер задолженности по образовательным кредитам на сегодняшний день составляет 1,6 трлн долларов.
№8. Сенаторы подготовили 22 резолюции против продажи оружия Саудовской Аравии и ОАЭ
Дата: 5 июня. Члены Сената США (как демократы, так и республиканцы) подготовили 22 резолюции против продажи США вооружений участникам коалиции арабских стран, ведущих борьбу с хуситами в Йемене. Действия сенаторов являются частью длительного противостояния между Конгрессом и Белым домом.

Ранее демократы пытались провести через Конгресс резолюцию, запрещающую продажу оружия коалиции (президент Трамп наложил на нее вето), а затем заблокировали оружейную сделку с Саудовской Аравией. В мае 2019 г. Дональд Трамп в обход Конгресса продал ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании вооружения и боеприпасы стоимостью восемь млрд долларов, воспользовавшись лазейкой в законодательстве, чем спровоцировал острую реакцию со стороны как демократов, так и части сенаторов-республиканцев.

В итоге 20 июня Сенат принял три резолюции, заблокировавшие сделку по продаже Эр-Рияду и его союзникам вооружений на общую сумму в восемь млрд долларов. Президент Трамп заявил о намерении наложить вето на эти резолюции.
№9. ФБР провело проверку Deutsche Bank на предмет соблюдения законодательства о борьбе с отмыванием денег
Дата: 20 июня. По данным The New York Times, проверка ведется в отношении операций с деньгами компаний, контролируемых президентом Трампом и его зятем Джаредом Кушнером. В качестве инициатора проверки выступила группа сенаторов-демократов.
№10. Новый виток скандала вокруг самолета Boeing 737 MAX
Дата: 3 июня. Компания Boeing обнаружила бракованные детали у самолетов 737 MAX. Дефекты в направляющих планках предкрылков авиалайнеров были выявлены у более чем 300 самолетов по всему миру. Обладающие дефектом детали изнашиваются намного быстрее качественных аналогов, а также могут стать причиной повреждения авиалайнера во время полета. Все самолеты, на которых обнаружены дефектные детали, решено подвергнуть проверке, до завершения которой они не будут эксплуатироваться.

17 июня в СМИ появилась информация, что руководство Boeing обсуждает возможность изменения названия авиалайнеров 737 MAX.

23 июня более 400 пилотов выдвинули коллективный иск к корпорации Boeing. Основанием для претензий, по утверждению истцов, является сокрытие компанией дефектов в программном обеспечении самолетов 737 MAX (точнее — в MCAS, системе увеличения маневренных характеристик авиалайнера).
№11. США внесли новые китайские компании в черный список
Дата: 21 июня. Американские власти добавили в черный список, в который уже внесена корпорация Huawei Technologies Co, еще четыре китайские компании, связанные со сферой высоких технологий, и научно-исследовательский институт, участвующий в разработке микропроцессоров.

В тот же день компания Huawei выдвинула иск против министерства торговли США, добиваясь возвращения изъятого оборудования.
№12. Отмена ограничений на наступательные операции в киберсфере
Дата: 11 июня. Целью данного шага, по заявлению советника президента Джона Болтона, является демонстрация «угрозы возмездия» в ответ на возможные кибератаки со стороны России или Китая.
№13. Публикация коллективного обращения звезд кино и шоу-бизнеса, обвинивших Дональда Трампа в сговоре с Россией
Дата: 22 июня. Опубликован видеоролик, в котором голливудские актеры Роберт Де Ниро, Мартин Шин, Лоуренс Фишборн, писатель Стивен Кинг и ряд иных знаменитостей поставили под сомнение выводы расследования Роберта Мюллера и обвинили Дональда Трампа в «сговоре с Россией».
№14. Штат Оклахома подал в суд на фармацевтическую компанию Johnson & Johnson
Дата: 22 июня. Компанию обвинили в том, что она сообщала медикам недостоверную информацию относительно рисков употребления выпускаемых Johnson & Johnson обезболивающих на основе опиоидных препаратов. Корпорацию также подозревают в сговоре с врачами.

Предположительно, их напрямую или косвенно подкупали, чтобы они прописывали пациентам больше препаратов Johnson & Johnson, вызывающих привыкание.
№15. Сенаторы-демократы внесли законопроект о новых антироссийских санкциях
Дата: 21 июня. Новые санкции, по мысли авторов законопроекта, должны включать в себя ограничения против банков РФ, которые якобы причастны к «подрыву демократических институтов в других странах». Также предлагается запретить инвестиции в зарубежные проекты российских компаний, связанные с производством СПГ.

Помимо того, предлагается ввести ограничительные меры против IT-сектора и «лиц, действующих от имени Владимира Путина».

Ранее ФАН составляло ТОП-15 главных событий в январе, феврале, марте, апреле и мае.

Александр Малькевич

Использованы иллюстрации с сайтов: Global Look Press, pixabay.com и открытых источников.
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