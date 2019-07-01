Топ-15 главных событий в США в июне 2019 года

Президент Дональд Трамп сообщил о начале массовой депортации нелегальных иммигрантов.22 июня стало известно о планах властей провести рейды против нелегальных мигрантов, признанных таковыми по итогам судебных слушаний. Они должны были пройти в десяти городах: Атланте, Балтиморе, Чикаго, Денвере, Хьюстоне, Лос-Анджелесе, Майами, Новом Орлеане, Нью-Йорке и Сан-Франциско. Мэры перечисленных городов выступили против проведения операции. В случае Чикаго и Майями местные власти сделали заявления, что местная полиция не будет участвовать в рейдах. Этому предшествовал ряд событий во внешней и внутренней политике США.8 июня Мексика и США заключили соглашение о борьбе с нелегальной миграцией. В обмен на приостановку выполнения планов обложить 5%-ной пошлиной весь мексиканский экспорт в США официальный Мехико пошел на уступки Вашингтону. Вдоль границы с Соединенными Штатами были развернуты подразделения Национальной гвардии. Также были усилены меры по борьбе с преступными группировками, занимающимися транспортировкой нелегальных иммигрантов через границу.США также оказали давление на власти Гватемалы, Сальвадора и Никарагуа. Было заявлено о намерении пересмотреть планы выделения странам Центральной Америки помощи в размере 370 млн долларов из-за наплыва беженцев с их территории. Также администрация Трампа рассматривает возможность приостановить выделение им дополнительного транша в размере 180 млн долларов. Вскоре после этого президент Трамп заявил о готовности властей Гватемалы подписать соглашение об убежище для граждан третьих стран.Ранее, 5 июня, Палата представителей США одобрила законопроект, запрещающий депортировать так называемых мечтателей-иммигрантов, нелегально попавших в Соединенные Штаты в детском возрасте и проживших в стране всю дальнейшую жизнь. В ответ на это Белый дом принял решение лишить детей-мигрантов, попавших на территорию США без сопровождения взрослых, разнообразных льгот, таких как бесплатное изучение английского языка, развлекательные программы и юридическая помощь. Вскоре после этого в крупных СМИ появились публикации, авторы которых охарактеризовали условия содержания детей-мигрантов в техасских специализированных учреждениях как «ужасающие». Последовавший за этим скандал вынудил власти переселить часть детей в палаточные лагеря.