Жертвами наводнения в Иркутской области стали 12 человек. События дня. ФАН-ТВ

Языковой барьер
На Украине не утихают яростные словесные баталии. Но, ожидаемо, суть полемики оказалась в том, на каком языке она ведется. Спикер Рады Андрей Парубий громогласно заявил: депутаты ни за что не допустят возвращения русского языка как регионального на Украине. Именно так он, надо сказать, с большим удивлением, заочно ответил Андрею Богдану — главе администрации президента. По словам Парубия, Рада недавно приняла закон о едином статусе украинского языка и отказываться от него не намерена. Впрочем, Богдан считает, что ради мира на Донбассе можно сделать исключение для ДНР и ЛНР. Но лишь при одном условии: если республики вернутся под контроль Киева — похоже, это как раз тот случай, когда и вправду «язык до Киева доведет». Но стоит сказать, что у Верховной Рады есть и другие заботы. Ее комитет по иностранным делам рекомендовал Украине приостановить работу в ПАСЕ. До тех пор, пока Россия не выполнит целый ряд условий, в том числе не освободит украинских моряков, задержанных в Керченском проливе (хотя, казалось бы, при чем тут вообще европейская ассамблея). Правда, стоит ли напоминать, что глава украинского МИД Павел Климкин предложенные Россией варианты и вовсе отказался даже рассматривать. Чем, кстати, сильно удивил Владимира Зеленского. Лидер страны высказался, что самовольные и несогласованные с президентом решения министерства, он узнает исключительно из Интернета. Сам Климкин, которому теперь, кстати, грозит дисциплинарная ответственность, сегодня заявил, что отправится в «политический отпуск».
Парламентский диалог
Кстати, именно о том, как развивать государственный диалог, сегодня говорит Россия. В Москве открылся второй международный форум «Развитие парламентаризма». В нем участвуют как российские, так и зарубежные политики из 132 стран, в том числе более 40 спикеров национальных парламентов. В рамках форума они обсуждают вопросы экономики, законодательства и, конечно, мировой безопасности. В связи с этим спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал коллег присмотреться к современным угрозам:
«Новым серьезным вызовом для глобальной стабильности становится подрыв международного права. Взамен сегодня пытаются предлагать выгодные лишь узкой группе стран правила игры. Отношения между странами должны строиться с опорой на международное право, закрепленное в уставе и решениях ООН. Вмешательство во внутренние дела и насильственный экспорт демократии неизбежно приведут к демонтажу всей системы международного права», — заявил Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ.
В общем-то догадаться, о каких нарушителях спокойствия идет речь, совсем несложно. Но все же форум сегодня проходит явно на позитивном фоне, особенно по случаю возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Она, безусловно, станет важной площадкой для международного диалога:
«Мы недавно снова стали работать в ПАСЕ. Все равно пошло по тому варианту, который мы предлагали. Сегодняшний уже второй международный форум нужен, чтобы было больше площадок в мире, чтобы не замыкаться в ПАСЕ, ОБСЕ…», — сказал Владимир Жириновский, депутат Госдумы РФ.
«Сегодня, к счастью, мы видим, что здравый смысл побеждает. И ПАСЕ вновь возвращается к демократическим принципам, но, к сожалению, примеров дискриминации парламентариев по всему миру остается немало», — считает Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации.
Володин в свою очередь добавил: несостыковки в законах и разногласия стран приводят к сложностям, например, в борьбе с терроризмом. Собственно, поэтому до сих пор нет единых списков террористических организаций. Впрочем, времени обсудить эти вопросы более чем достаточно, ведь форум продлится до 3 июля.
Паводки под Иркутском
Трагичные вести приходят из Иркутской области. Число жертв наводнений возросло до 12 человек, при этом еще девять числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил Виталий Мутко, возглавляющий комиссию по решению кризиса в регионе. Впрочем, уже сейчас, по поручению президента России Владимира Путина, на помощь к МЧС поспешила армия — в Иркутскую область отправились более тысячи военных: медики, инженеры и операторы спецтехники. Вот уже неделю местные жители по улицам двигаются, можно сказать, вплавь. Паводки, начавшиеся из-за сильных ливней, затопили около 4 тыс. домов в более чем 30 населенных пунктах. Увы, бедствие пришло и к соседям в Красноярский край.
«Наиболее тяжелая ситуация сложилась в городе Канск, где уровень воды превысил критические отметки на 91 см. Подтопленными оказались придомовые территории в 79 жилых домах и 140 дачных домиках. Из подтопленной зоны эвакуировано 79 человек, из них 24 ребенка», — доложил Роман Ветчинников, заместитель начальника ГУ МЧС по Красноярскому краю.
Несмотря на опасения синоптиков, в МЧС прогнозируют, что уровень воды в ближайшее время значительно снизится. Но пока что в Красноярском крае, как и в Иркутской области, действует режим ЧС, а ущерб от наводнений еще лишь предстоит оценить. Отчет на эту тему специалисты подготовят к 3 июля.