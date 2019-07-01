Жертвами наводнения в Иркутской области стали 12 человек. События дня. ФАН-ТВ

На Украине не утихают яростные словесные баталии. Но, ожидаемо, суть полемики оказалась в том, на каком языке она ведется. Спикер Рады Андрей Парубий громогласно заявил: депутаты ни за что не допустят возвращения русского языка как регионального на Украине. Именно так он, надо сказать, с большим удивлением, заочно ответил Андрею Богдану — главе администрации президента. По словам Парубия, Рада недавно приняла закон о едином статусе украинского языка и отказываться от него не намерена. Впрочем, Богдан считает, что ради мира на Донбассе можно сделать исключение для ДНР и ЛНР. Но лишь при одном условии: если республики вернутся под контроль Киева — похоже, это как раз тот случай, когда и вправду «язык до Киева доведет». Но стоит сказать, что у Верховной Рады есть и другие заботы. Ее комитет по иностранным делам рекомендовал Украине приостановить работу в ПАСЕ. До тех пор, пока Россия не выполнит целый ряд условий, в том числе не освободит украинских моряков, задержанных в Керченском проливе (хотя, казалось бы, при чем тут вообще европейская ассамблея). Правда, стоит ли напоминать, что глава украинского МИД Павел Климкин предложенные Россией варианты и вовсе отказался даже рассматривать. Чем, кстати, сильно удивил Владимира Зеленского. Лидер страны высказался, что самовольные и несогласованные с президентом решения министерства, он узнает исключительно из Интернета. Сам Климкин, которому теперь, кстати, грозит дисциплинарная ответственность, сегодня заявил, что отправится в «политический отпуск».

Парламентский диалог

Кстати, именно о том, как развивать государственный диалог, сегодня говорит Россия. В Москве открылся второй международный форум «Развитие парламентаризма». В нем участвуют как российские, так и зарубежные политики из 132 стран, в том числе более 40 спикеров национальных парламентов. В рамках форума они обсуждают вопросы экономики, законодательства и, конечно, мировой безопасности. В связи с этим спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал коллег присмотреться к современным угрозам:

«Новым серьезным вызовом для глобальной стабильности становится подрыв международного права. Взамен сегодня пытаются предлагать выгодные лишь узкой группе стран правила игры. Отношения между странами должны строиться с опорой на международное право, закрепленное в уставе и решениях ООН. Вмешательство во внутренние дела и насильственный экспорт демократии неизбежно приведут к демонтажу всей системы международного права», — заявил Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ.

В общем-то догадаться, о каких нарушителях спокойствия идет речь, совсем несложно. Но все же форум сегодня проходит явно на позитивном фоне, особенно по случаю возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Она, безусловно, станет важной площадкой для международного диалога:

«Мы недавно снова стали работать в ПАСЕ. Все равно пошло по тому варианту, который мы предлагали. Сегодняшний уже второй международный форум нужен, чтобы было больше площадок в мире, чтобы не замыкаться в ПАСЕ, ОБСЕ…», — сказал Владимир Жириновский, депутат Госдумы РФ.

«Сегодня, к счастью, мы видим, что здравый смысл побеждает. И ПАСЕ вновь возвращается к демократическим принципам, но, к сожалению, примеров дискриминации парламентариев по всему миру остается немало», — считает Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации.

Володин в свою очередь добавил: несостыковки в законах и разногласия стран приводят к сложностям, например, в борьбе с терроризмом. Собственно, поэтому до сих пор нет единых списков террористических организаций. Впрочем, времени обсудить эти вопросы более чем достаточно, ведь форум продлится до 3 июля.