Россия и Пакистан могут создать межпарламентскую комиссию высокого уровня

Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел двустороннюю встречу с председателем Национальной ассамблеи Республики Пакистан Асадом Кайсером.

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, общение состоялось на полях Международного форума «Развитие парламентаризма». Основными темами для обсуждения стали укрепление сотрудничества России и Пакистана, а также развитие новых межпарламентских форматов. Кроме того, был поднят вопрос о подготовке III Конференции спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции в Стамбуле и IV Совещания спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане.

Володин предложил совместно обсудить возможность расширения числа стран — участниц конференции. По его мнению, речь должна идти о Сирии, Таджикистане, Туркменистане и «других странах региона, сталкивающихся с вызовами».

Он предложил пакистанскому коллеге создать межпарламентскую комиссию высокого уровня между Государственной думой и Национальной ассамблеей Республики Пакистан. Как уточняет пресс-служба, поручение проработать соответствующий вопрос спикер нижней палаты парламента дал вице-спикеру Госдумы Ольге Тимофеевой и профильным комитетам.

Кайсер сообщил, что Пакистан заинтересован в развитии отношений с Россией в сферах энергетики, обороны, культуры и образования.

Напомним, в Москве проходит инициированный Госдумой второй Международный форум «Развитие парламентаризма». В этом году ожидается приезд на мероприятие представителей из 132 государств.