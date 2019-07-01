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Новозеландец умер на следующий день после свадьбы в Австралии

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Новозеландец умер на следующий день после свадьбы в Австралии

Канберра, 1 июля. Новозеландец Навар Герберт умер на следующий день после свадьбы. За девять месяцев до торжества врачи диагностировали у 22-летнего парня опухоль головного мозга.

Как пишет Daily Mirror, медики сообщили Герберту, что шансов на выздоровление у него нет. После этого он сделал предложение своей девушке Майе Фалвассер.

Свадьба состоялась в Австралии, на побережье в городе Голд-Кост. У Майи и Навара есть маленький сын, который присутствовал на церемонии бракосочетания родителей. 

Сообщается, что Герберт умер на следующий день после свадьбы. Похоронить его семья собирается в Новой Зеландии, на родине парня, — это было последнее желание Навара. 

Майя Фалвассер прокомментировала смерь супруга в Сети, на странице по сбору средств для транспортировки тела ее мужа на родину.

«Сегодня мне тяжело и грустно. Я потеряла своего лучшего друга, мужа и отца своего сына. Я чувствую любовь друзей и семьи. Это трудное время, но я нахожу силы в этой поддержке», — написала девушка. 

 

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Автор: Сергей Петров
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