В Крыму отреагировали на слова Вакарчука о российском полуострове

Солист украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, назвавший Крым российским, просто не сдержался и сказал, что думает на самом деле, убежден депутат Государственной думы Павел Шперов. Представитель Республики Крым в российском парламенте прокомментировал в интервью Федеральному агентству новостей знаковую «оговорку» украинского певца и политика.

Выступая перед избирателями в рамках своего предвыборного тура в Харькове, новоявленный лидер украинской партии «Голос» сделал сенсационное заявление.

«Когда началась война на Востоке, когда Россия уже захватила и аннексировала российский Крым, мы снова ждали изменений», — заявил Вакарчук.

Шперов предположил, что кандидат в депутаты Верховной рады был слишком воодушевлен и вместо того, что следовало по украинским законам, произнес то, что в реальности думает.

«Возможно, это был какой-то порыв у человека — просто вырвалось то, как он на самом деле думает. Он просто не смог сдержаться», — пояснил депутат ГД РФ.

В ближайшее время на Украине подобные истории будут повторяться все чаще, уверен российский парламентарий.

«Даже те (украинские спикеры. — Прим. ФАН), кто публично выступает, не признавая статуса Крыма, все равно понимают, что он однозначно российский и другим уже не будет. Это всего лишь вопрос времени, когда даже те, кто пытается сейчас противостоять этому, окончательно смирятся, — считает Шперов. — Конечно, понятно, что будут и те, кто не смирится никогда. Но таких будет меньшинство, на которое можно просто не обращать внимания».

Парламентарий подчеркнул, что признание Крыма российским в определенный момент затронет не отдельные слои общества, а все население Украины. По оценкам политика, на это может уйти около десяти лет.

«Хотя многие это поняли сразу же — с первого дня. Ясно, что многие украинские политики, которые выступают по этой теме, просто выражают не свою точку зрения, а точку зрения коллектива, скажем так, «нелюбителей России», — добавил Шперов.

Сам Святослав Вакарчук позднее попытался объяснить украинскому изданию «Обозреватель», что оговорился. Он отметил, что его партия «поддерживает целостность страны и не торгует территориями».

Между тем, глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил на своей странице в Facebook о том, что власти региона представят мировой общественности данные об ущербе, нанесенном Крыму за время нахождения в составе Украины. Аксенов пообещал, что это станет ударом по имиджу «жертвы агрессии», который Киев пытается себе создать, и поможет Западу понять мотивы крымчан, пожелавших стать частью России.

В марте 2014 года после государственного переворота на Украине жители Крыма и Севастополя приняли участие в референдуме по вопросу воссоединения с Россией. За возвращение в состав РФ отдали свой голос свыше 95% участников волеизъявления. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ.