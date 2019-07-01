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Оператор «Северного потока — 2» построил почти две трети газопровода

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Оператор «Северного потока — 2» построил почти две трети газопровода

Москва, 1 июля. Российская компания «Газпром» уложила уже полторы тысячи километров труб «Северного потока — 2». Об этом говорится в заявлении компании.

«К настоящему времени по дну Балтийского моря уложен 1501 километр газопровода — около 61,2% от его общей протяженности», — сообщили в «Газпроме».

Напомним, проект «Северного потока — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода. Они пройдут от побережья России до Германии через Балтийское море через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Протяженность газопровода составит 1220 километров, а мощность — 55 миллиардов кубометров в год. Планируется, что его строительство завершится в текущем году. 

Против строительства «Северного потока — 2» выступают Украина и США. Если Киев в случае запуска газопровода лишится доходов от транзита российского газа в страны ЕС, то Вашингтону проект может помешать выйти на европейский рынок со своим сжиженным природным газом.

Ранее глава правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что точка невозврата по «Северному потоку — 2» уже давно пройдена. Он подтвердил, что проект будет закончен к концу этого года.

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Автор: Ксения Пудовкина
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