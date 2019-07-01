ФАН разъясняет: финансируемые из США «Грани.ру» пугают «российской ракетой» на Кипре

Заблокированное Роскомнадзором за экстремизм по решению Генпрокуратуры издание «Грани.ру» продолжает засорять сознание читателей, делая это на деньги финансируемого Конгрессом США Национального фонда демократии. В рамках проекта Федерального агентства новостей «ФАН разъясняет» рассказываем читателям, как на этот раз «Грани.ру» «порадовали» читателей однобокой трактовкой инцидента с ракетой, упавшей на территории Северного Кипра.

В результате тенденциозно поданная информация задала антироссийский тон всему сюжету на сервисе «Яндекс Новости», чтобы в очередной раз напугать читателей мнимой «российской угрозой».

В заголовке статьи «Грани.ру» безапелляционно заявляют, что на Кипре якобы упала «российская ракета». Сам заголовок сформулирован таким образом, чтобы читатель уверился в непосредственной «бомбежке» Кипра Россией. В статье также утверждается, что якобы на Кипре взорвалась именно российская ракета, выпущенная с территории Сирии. Однако такие данные сообщает только одна сторона — непризнанная Турецкая Республика Северного Кипра. Другие официальные заявления на этот счет и подтверждения этой информации отсутствуют.

Однако «Грани.ру» даже не пытаются представить еще какие-мнения, хотя простой расчет говорит, что упавшая ракета просто физически не может «принадлежать» России.

Судите сами. Расстояние от Сирии до Кипра — более 300 километров. Экспортный вариант ЗРК С-200 (а в статье утверждается, что там упала ракета от этого комплекса) на такое расстояние не летает, ее дальность ограничена 240 километрами. Единственное, что может летать на такое расстояние из российского вооружения, — С-200 «Дубна». Однако эта версия ЗРК выходила ограниченным количеством и не завозилась в Сирию.

Если внимательно изучить фотографии, можно предположить, что взрыв вызван падением ракеты С-125 «Печора-2М». Однако ее радиус действия — 32 километра, что не превышает радиус самого острова Кипр.

Существует только два возможных вывода: Республика Кипр обстреляла себя сама, либо это сделали военные непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра. Очевидно, что в этой истории нет никакого российского следа.

Однако «Грани.ру», используя информацию только из одного источника, спокойно выпускают материал и заверяют читателей, что неизвестный объект, упавший с неба недалеко от столицы Кипра, — это именно ракета и, конечно, российского производства. Таким образом, «Грани.ру» специально подают непроверенную новость с определенных позиций, формируя негативный образ России.

Напомним, проект «ФАН разъясняет» появился, когда Федеральное агентство новостей на собственном горьком опыте блокировок и травли со стороны либеральных СМИ осознало невозможность вести аргументированный диалог на чужой во всех смыслах территории.

Изначально Федеральное агентство новостей предприняло попытку организовать дискуссионную площадку в пабликах и на сайтах таких либеральных изданий, как «Новая газета», «Эхо Москвы», «Радио Свобода» и других. Увы, несмотря на корректной тон дискуссии со стороны наших штатных сотрудников и строгое следование всем правилам, комментарии с официальных аккаунтов ФАН администраторы либеральных СМИ стали удалять, а сами наши аккаунты подверглись тотальной блокировке. В результате нам пришлось перенести дискуссию на свое поле.

Мы и впредь готовы оперативно реагировать на ложь и провокационные проплаченные статьи, размещаемые в считающихся либеральными СМИ, многие из которых финансируются Западом и являются иностранными агентами.