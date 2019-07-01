Лига безопасного Интернета приняла участие в INHOPE

Лига безопасного Интернета отчиталась на ежегодной Генеральной Ассамблее международной организации горячих линий по противодействию распространения противоправного контента детской порнографии в сети Интернет (INHOPE) о своей работе за прошлый и текущий год.

Ежегодная Генеральная Ассамблея международной организации горячих линий по противодействию распространения противоправного контента детской порнографии в сети Интернет прошла в ирландском городе Малахайд с 24 по 27 июня. Участники форума обсуждали весь спектр вопросов и актуальные проблемы, связанные со спецификой работы организации.

На форуме Россию представляла Лига безопасного Интернета. Отметим, что Лига стала единственной организацией, которая участвует от России в INHOPE, другую российскую организацию в ходе голосования исключили.

На обсуждениях и дискуссиях представители Лиги безопасного Интернета рассказали коллегам из других стран о результатах работы российских горячих линий за 2018 и текущий год.

«С начала 2019 года на горячие линии Лиги безопасного Интернета и поступило более 7,6 тысяч жалоб на детскую порнографию. По итогам проверок специалистов, противоправный контент был подтвержден на 2,8 тысячах интернет-страниц, расположенных на технических площадках российских интернет провайдеров. Контент с 2,6 тысяч страниц был удален из российского сегмента интернета — Рунета. По итогам 2018 года всего было получено и обработано 26 080 материалов, содержащих признаки детской порнографии, из которых более 14 тысяч было заблокировано», — сообщила член Попечительского совета Лиги Елена Мильская.

Кроме подведения итогов работы, представители организаций-членов INHOPE затронули стратегию работы Ассоциации на ближайшие несколько лет, взаимодействие с национальными правоохранительными органами стран-участниц, с Интерполом и Европолом, а также обсудили совершенствование системы подготовки аналитиков горячих линий и системы обработки поступающих сообщений с использованием базы данных INHOPE — ICCAM и другие актуальные темы.