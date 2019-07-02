Сирийская армия разбила логово террористов на севере провинции Хама

Дамаск, 2 июля. Подразделения сирийской армии нанесли тяжелые ракетные удары по объектам террористических организаций, расположенных на окраинах деревень Джубейн, Телль-Малах и Аль-Латамина, в северных пригородах провинции Хама. Это стало ответом на продолжающиеся нападения боевиков на деревни и города в регионе.

На месте удалось побывать специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

В пятницу армейские подразделения нанесли тяжелые артиллерийские и минометные удары по позициям террористов запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры»1 на окраинах деревень Джубейн, Телль-Малах, это место террористы используют в качестве базы для ракетных ударов по деревням и городам в деревнях Хамы.

За последние несколько недель террористические группы атаковали десятки населенных пунктов в провинции Хама, это привело к гибели и ранениям десятков мирных жителей, а также к уничтожению их имущества, домов и сельскохозяйственных полей.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Ответ сирийской армии был весьма интенсивным, в результате большая часть террористических укреплений и линий обороны боевиков были уничтожены. Накануне армейские подразделения сорвали крупную атаку террористов «ан-Нусры» и их сподвижников, отследив боевиков с помощью специальных механизмов на оси деревни Касабия на юге провинции Идлиб.

Ранее сообщалось, что компетентные органы безопасности Сирии, находящиеся в провинции Эль-Кунейтра, обнаружили склад американских мин, спрятанный под землей, в одном из брошенных штабов террористической группировки «Джебхат ан-Нусра».

Мины были спрятаны в нескольких метрах от израильской границы, в одной из освобожденных от боевиков деревень.

1 Организация запрещена на территории РФ.