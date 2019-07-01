Стало известно, сколько россияне тратят на смартфоны

Москва, 1 июля. Продажи смартфонов в России в апреле-июне выросли на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 6,6 млн штук. Такие данные предоставила в понедельник компания «Связной.Евросеть».

В денежном же выражении рост во втором квартале составил 7,5%. Таким образом, россияне за три месяца потратили на смартфоны 104 млрд рублей. Причем больше всего покупали модели, стоящие более 50 тыс. рублей.

По словам специалистов, если смотреть динамику в годовых показателях, то продажи телефонов данной категории выросли на 38% в количественном и на 43% в денежном выражении.

Ажиотаж вокруг смартфонов эксперты объясняют выходом линейки Huawei P30 и Honor 20. Кроме того, продолжает хорошо продаваться вышедший в марте Samsung Galaxy S10. Столько высокий спрос не мог не отразиться на ценовой политике, поэтому в апреле-июне средняя цена на смартфон в России выросла на 4% и составила 15,7 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что китайские смартфоны захватили уже 45% российского рынка по итогам первых пяти месяцев 2019 года. Эксперты считают, что стремительный рост популярности гаджетов из Поднебесной связан с ростом надежности китайских устройств, а также с их невысокой стоимостью. При этом функционально китайские смартфоны не уступают мировым производителям.