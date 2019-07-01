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В Киеве назвали возвращение РФ в ПАСЕ «поражением политики Порошенко — Климкина»

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В Киеве назвали возвращение РФ в ПАСЕ «поражением политики Порошенко — Климкина»

Ведущие киевские политологи обсудили возвращение делегации России в состав ПАСЕ, а также реакцию на этот шаг украинского политикума. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева. 

Напомним, на прошлой неделе Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) после двухгодичного перерыва вернула в свой состав делегацию России. Это произошло без каких-либо предварительных условий, в том числе касающихся «восстановления территориальной целостности Украины». За возвращение РФ проголосовало 118 парламентариев, против — 62, еще 10 воздержались. 

После этого президент Украины Владимир Зеленский сказал, что «знал о таком развитии событий давно, ему сообщили об этом еще во время первой официальной поездки в Париж». Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил 1 июля, что если ПАСЕ окончательно восстановит делегацию РФ в правах, то он лично отзовет приглашение комиссии ПАСЕ для наблюдения за выборами в парламент Украины 21 июля. А комитет ВР по иностранным делам поддержал приостановку участия делегации страны в заседаниях ПАСЕ.

По мнению Павла Рудякова, директора информационно-политического центра «Перспектива», «страшные угрозы со стороны депутатов Рады выглядят эффектно, но на деле они мало что успеют — у них через три недели заканчивается каденция».

Павел Рудяков

«В этой ситуации странно, что до сих пор молчит наш министр образования Лиля Гриневич. Она вполне могла бы сказать, что «в знак протеста в украинских школах как минимум на полгода прекратится преподавание английского, немецкого и французского языков», — предположил эксперт. — Если же говорить серьезно, то мне кажется, что это очень мудрый шаг со стороны Европы. Ни для кого не секрет, что национальные делегации голосовали по вопросу возвращения России в соответствии с позицией своих правительств».

Кроме того, сообщил политолог, возвращение России в состав ПАСЕ — это «однозначное поражение украинской делегации», а также «разгромное поражение всей внешней политики Порошенко — Климкина».

«Что же касается Украины, то в нормальном, государственническом понимании ситуации это скорее на пользу нашей стране, — считает Рудяков. — Это резко меняет внешнеполитическую атмосферу вокруг Украины, и в этой новой атмосфере уже можно начинать работать. Напомню, Совет Европы и ПАСЕ с момента своего создания никогда не были пророссийскими (и тем более просоветскими). Они создавались как «инструменты влияния» на СССР, а позднее — на РФ. Таковыми они и остаются.

То есть возвращение российской делегации в Ассамблею вовсе не означает, что на одном из следующих заседаний она признает Крым российским, республики Донбасса — независимыми, а ГТС Украины передаст «Газпрому». Все это существует только в больном, извращенном сознании господ Гончаренко, Арьева, Ирины Геращенко и т. д. Все они — случайные люди, которые волею обстоятельств попали в столь высокий орган, вели себя там как неандертальцы и в итоге потерпели сокрушительное поражение».    

Глава центра «Перспектива» заявил, что о возвращении РФ в состав ПАСЕ наверняка заранее знал и бывший президент Украины Петр Порошенко. Все его нынешние разговоры о том, что «если бы я знал, то позвонил бы в Брюссель и предотвратил такой шаг», ничего не стоят. Потому что, по мнению аналитика, решение об этом было принято на другом уровне, куда нет доступа Порошенко и ему подобным. 

В Киеве назвали возвращение РФ в ПАСЕ «поражением политики Порошенко — Климкина»

«Честно говоря, вызывает оторопь, что все эти клоуны и клоунши во главе с Бориславом Березой, которые устраивали дикие шоу на заседаниях ПАСЕ, фактически выступали там лицом нашего государства. Обо всех нас судили по тому, как они бегали в ПАСЕ, истерили и кричали словно раненые бакланы! Очень надеюсь, что вскоре этот нездоровый цирк закончится раз и навсегда».

По поводу временного отказа украинской делегации от участия в заседаниях ПАСЕ Рудяков сообщил, что это «плохо, когда мы сами лишаем себя возможности для прямых переговоров на уровне европейских парламентариев». Впрочем, после парламентских выборов Киев наверняка направит в ПАСЕ «более вменяемых людей». 

«Промежуточные итоги внешнеэкономической деятельности Порошенко — Климкина печальны, — считает он. — «Благодаря» ей мы и так поссорились практически со всеми европейскими партнерами. А сейчас начали ссориться еще и с международными организациями. Это очень грустная история, которая, надеюсь, скоро закончится».   

Политический аналитик Андрей Вигиринский отметил, что экс-президент Петр Порошенко всеми силами старался передвинуть решение ПАСЕ на тот срок, когда он уже не будет главой государства. 

«Разговоры о том, что это «зрада со стороны Зеленского», были ожидаемы. Тем не менее понятно, что это было консолидированное решение парламентов ведущих стран Евросоюза, — говорит он. — Это в массе своей люди, которые мыслят прагматично и привыкли соблюдать национальные интересы. Так вот, они не нашли для себя аргументов, чтобы и дальше держать Россию в стороне от этой европейской площадки».    

Да, подчеркнул эксперт, российское лобби и в Европе, и в мире остается довольно сильным, бороться с ним при помощи публичных истерик невозможно. 

Андрей Вигиринский

«Но возвращение России в ПАСЕ — это совокупность факторов, сложившихся в мире реальной геополитики, в котором живут все цивилизованные государства, — считает Вигиринский. — Сегодня он уже не соответствует тем нашим идеалистическим представлениям об Украине как о «стране, которая пострадала и которую весь мир теперь обязан без конца защищать». За пять лет, прошедших с момента утраты Крыма и начала конфликта в Донбассе, Украина могла бы предпринять немало шагов для улучшения своего внутреннего и внешнего положения. Но все было сделано с точностью до наоборот».  

По его мнению, заседание комитета Верховной рады по международным делам 1 июля — это спектакль, в ходе которого люди, не имеющие политического будущего, пытались заложить «информационные мины» в деятельность своих преемников.  

«Следующая сессия ПАСЕ намечена на октябрь. К тому моменту, если на Украине все пройдет спокойно и нормально, у нас будет и новая Рада, и новая коалиция, и новый состав комитета по международной политике. Поэтому нынешнее решение о приостановке участия делегации Украины в ПАСЕ ничего не стоит. Так же как равен нулю и рейтинг тех людей, которые рвали глотку на заседании комитета Рады. Господа Арьев, Ирина Геращенко и прочие, видимо, не понимают, что они уже находятся в прошлом. Поэтому тщетно пытаются цепляться за будущее».   

ПАСЕ является площадкой для диалога парламентариев, напомнил Вигиринский. И если Украина прожила пять лет в обстановке отсутствия всякого диалога и не достигла никаких результатов, понятно, что занимать подобную позицию и далее просто неконструктивно. 

«Наверное, новой власти стоит попытаться в формате дискуссии решать такие болезненные вопросы, как статус Крыма, военный конфликт в Донбассе и т. д., — говорит аналитик. — Украине стоит задуматься: если Европа при всей своей осторожности и дальновидности принимает решение вернуть РФ в состав ПАСЕ, то не пора ли и ей пересмотреть свою точку зрения?»

Кроме того, Раде надо принять твердое решение об отстранении министра иностранных дел Украины Павла Климкина от должности. 

Павел Климкин

«Это человек, который даже не попал в список «партии прошлого» — «Европейской солидарности». Он «засланный казачок», чужеродное тело во властной команде, которая активно обновляется. Его позиция неконструктивна и не учитывает мнение главы государства. Да, работа Рады сегодня практически парализована. Но Климкин, как человек умный, может принять предложение премьера Гройсмана просто уйти в отпуск. За это время Зеленский может внести кандидатуру господина Пристайко на заседание кабмина, и тот спокойно начнет работать как «и. о. главы МИД».

По мнению Вигиринского, Украине необходимо и дальше принимать участие в заседаниях ПАСЕ. 

«Потому что у Украины нет денег на дорогих лоббистов. И нет достаточного веса ни в экономике, ни в геополитике для того, чтобы с ней считались. Поэтому единственный способ «не дать миру забыть об Украине» — это актуализировать больные для страны вопросы на международных площадках».

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Автор: Василий Таран из Киева специально для ФАН
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