В Киеве назвали возвращение РФ в ПАСЕ «поражением политики Порошенко — Климкина»

Ведущие киевские политологи обсудили возвращение делегации России в состав ПАСЕ, а также реакцию на этот шаг украинского политикума. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Напомним, на прошлой неделе Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) после двухгодичного перерыва вернула в свой состав делегацию России. Это произошло без каких-либо предварительных условий, в том числе касающихся «восстановления территориальной целостности Украины». За возвращение РФ проголосовало 118 парламентариев, против — 62, еще 10 воздержались.

После этого президент Украины Владимир Зеленский сказал, что «знал о таком развитии событий давно, ему сообщили об этом еще во время первой официальной поездки в Париж». Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил 1 июля, что если ПАСЕ окончательно восстановит делегацию РФ в правах, то он лично отзовет приглашение комиссии ПАСЕ для наблюдения за выборами в парламент Украины 21 июля. А комитет ВР по иностранным делам поддержал приостановку участия делегации страны в заседаниях ПАСЕ.

По мнению Павла Рудякова, директора информационно-политического центра «Перспектива», «страшные угрозы со стороны депутатов Рады выглядят эффектно, но на деле они мало что успеют — у них через три недели заканчивается каденция».

«В этой ситуации странно, что до сих пор молчит наш министр образования Лиля Гриневич. Она вполне могла бы сказать, что «в знак протеста в украинских школах как минимум на полгода прекратится преподавание английского, немецкого и французского языков», — предположил эксперт. — Если же говорить серьезно, то мне кажется, что это очень мудрый шаг со стороны Европы. Ни для кого не секрет, что национальные делегации голосовали по вопросу возвращения России в соответствии с позицией своих правительств».

Кроме того, сообщил политолог, возвращение России в состав ПАСЕ — это «однозначное поражение украинской делегации», а также «разгромное поражение всей внешней политики Порошенко — Климкина».

«Что же касается Украины, то в нормальном, государственническом понимании ситуации это скорее на пользу нашей стране, — считает Рудяков. — Это резко меняет внешнеполитическую атмосферу вокруг Украины, и в этой новой атмосфере уже можно начинать работать. Напомню, Совет Европы и ПАСЕ с момента своего создания никогда не были пророссийскими (и тем более просоветскими). Они создавались как «инструменты влияния» на СССР, а позднее — на РФ. Таковыми они и остаются. То есть возвращение российской делегации в Ассамблею вовсе не означает, что на одном из следующих заседаний она признает Крым российским, республики Донбасса — независимыми, а ГТС Украины передаст «Газпрому». Все это существует только в больном, извращенном сознании господ Гончаренко, Арьева, Ирины Геращенко и т. д. Все они — случайные люди, которые волею обстоятельств попали в столь высокий орган, вели себя там как неандертальцы и в итоге потерпели сокрушительное поражение».

Глава центра «Перспектива» заявил, что о возвращении РФ в состав ПАСЕ наверняка заранее знал и бывший президент Украины Петр Порошенко. Все его нынешние разговоры о том, что «если бы я знал, то позвонил бы в Брюссель и предотвратил такой шаг», ничего не стоят. Потому что, по мнению аналитика, решение об этом было принято на другом уровне, куда нет доступа Порошенко и ему подобным.

«Честно говоря, вызывает оторопь, что все эти клоуны и клоунши во главе с Бориславом Березой, которые устраивали дикие шоу на заседаниях ПАСЕ, фактически выступали там лицом нашего государства. Обо всех нас судили по тому, как они бегали в ПАСЕ, истерили и кричали словно раненые бакланы! Очень надеюсь, что вскоре этот нездоровый цирк закончится раз и навсегда».

По поводу временного отказа украинской делегации от участия в заседаниях ПАСЕ Рудяков сообщил, что это «плохо, когда мы сами лишаем себя возможности для прямых переговоров на уровне европейских парламентариев». Впрочем, после парламентских выборов Киев наверняка направит в ПАСЕ «более вменяемых людей».

«Промежуточные итоги внешнеэкономической деятельности Порошенко — Климкина печальны, — считает он. — «Благодаря» ей мы и так поссорились практически со всеми европейскими партнерами. А сейчас начали ссориться еще и с международными организациями. Это очень грустная история, которая, надеюсь, скоро закончится».

Политический аналитик Андрей Вигиринский отметил, что экс-президент Петр Порошенко всеми силами старался передвинуть решение ПАСЕ на тот срок, когда он уже не будет главой государства.

«Разговоры о том, что это «зрада со стороны Зеленского», были ожидаемы. Тем не менее понятно, что это было консолидированное решение парламентов ведущих стран Евросоюза, — говорит он. — Это в массе своей люди, которые мыслят прагматично и привыкли соблюдать национальные интересы. Так вот, они не нашли для себя аргументов, чтобы и дальше держать Россию в стороне от этой европейской площадки».

Да, подчеркнул эксперт, российское лобби и в Европе, и в мире остается довольно сильным, бороться с ним при помощи публичных истерик невозможно.

«Но возвращение России в ПАСЕ — это совокупность факторов, сложившихся в мире реальной геополитики, в котором живут все цивилизованные государства, — считает Вигиринский. — Сегодня он уже не соответствует тем нашим идеалистическим представлениям об Украине как о «стране, которая пострадала и которую весь мир теперь обязан без конца защищать». За пять лет, прошедших с момента утраты Крыма и начала конфликта в Донбассе, Украина могла бы предпринять немало шагов для улучшения своего внутреннего и внешнего положения. Но все было сделано с точностью до наоборот».

По его мнению, заседание комитета Верховной рады по международным делам 1 июля — это спектакль, в ходе которого люди, не имеющие политического будущего, пытались заложить «информационные мины» в деятельность своих преемников.

«Следующая сессия ПАСЕ намечена на октябрь. К тому моменту, если на Украине все пройдет спокойно и нормально, у нас будет и новая Рада, и новая коалиция, и новый состав комитета по международной политике. Поэтому нынешнее решение о приостановке участия делегации Украины в ПАСЕ ничего не стоит. Так же как равен нулю и рейтинг тех людей, которые рвали глотку на заседании комитета Рады. Господа Арьев, Ирина Геращенко и прочие, видимо, не понимают, что они уже находятся в прошлом. Поэтому тщетно пытаются цепляться за будущее».

ПАСЕ является площадкой для диалога парламентариев, напомнил Вигиринский. И если Украина прожила пять лет в обстановке отсутствия всякого диалога и не достигла никаких результатов, понятно, что занимать подобную позицию и далее просто неконструктивно.

«Наверное, новой власти стоит попытаться в формате дискуссии решать такие болезненные вопросы, как статус Крыма, военный конфликт в Донбассе и т. д., — говорит аналитик. — Украине стоит задуматься: если Европа при всей своей осторожности и дальновидности принимает решение вернуть РФ в состав ПАСЕ, то не пора ли и ей пересмотреть свою точку зрения?»

Кроме того, Раде надо принять твердое решение об отстранении министра иностранных дел Украины Павла Климкина от должности.

«Это человек, который даже не попал в список «партии прошлого» — «Европейской солидарности». Он «засланный казачок», чужеродное тело во властной команде, которая активно обновляется. Его позиция неконструктивна и не учитывает мнение главы государства. Да, работа Рады сегодня практически парализована. Но Климкин, как человек умный, может принять предложение премьера Гройсмана просто уйти в отпуск. За это время Зеленский может внести кандидатуру господина Пристайко на заседание кабмина, и тот спокойно начнет работать как «и. о. главы МИД».

По мнению Вигиринского, Украине необходимо и дальше принимать участие в заседаниях ПАСЕ.