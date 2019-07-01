Депутат призвала разрешить женщинам в России работать на погрузчике

Запрет для женщин занимать определенные профессии должен быть пересмотрен. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявила депутат Государственной думы Светлана Бессараб.

В частности, женщины могут работать на погрузчиках, считает парламентарий, а также контролировать механизмы, которые не требуют от работника большой физической силы.

По словам собеседницы ФАН, в настоящее время утвержденный правительством РФ перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин, содержит ряд профессий, которые женщины вполне могли бы занимать. Но при этом, по мнению члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, сам перечень запрещенных для женщин работ необходимо сохранить, так как он охраняет здоровье слабого пола.

«Женщина физически слабее мужчины, — констатировала депутат. — Это постановление правительства России действует на протяжении многих лет».

Еще в советские годы, декретом Совета народных комиссаров СССР, впервые был облегчен труд женщин, напомнила Бессараб.

«Это было сделано с целью защитить женщину, ее здоровье и возможность к деторождению. Это не является дискриминацией в области труда», — пояснила букву закона парламентарий.

Таким образом, для женщин были запрещены тяжелые и опасные работы, труд в шахтах, работа, связанная с погрузкой и разгрузкой тяжелых материалов, и прочие опасные работы. Это связано с сохранением возможности детовоспроизводства, отметила собеседница ФАН.

Однако перечень из 456 профессий, запрещенных для женщин, безусловно необходимо пересмотреть, уверена Бессараб. Ряд профессий из этого списка можно исключить, полагает она.

«Сегодня, например, работа на погрузчике вполне доступна для женщины, поскольку она не выполняет ее с помощью своего физического труда, а использует только навыки управления механизмами и машинами», — рассуждает депутат Госдумы.

В последнее время многие женщины стали водителями городского общественного транспорта: трамваев, автобусов, троллейбусов, отметила собеседница ФАН.

«Раньше на это налагались определенные запреты», — подчеркнула Бессараб.

В России существует установленный правительством РФ список запрещенных для женщин работ. Согласно документу, женщина не может быть машинистом в метро, водолазом, штурманом, не вправе водить фуры и междугородние автобусы, а также работать в шахтах.