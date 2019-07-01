Продюсер рассказала о богатых любовниках «Блестящих»

Москва, 1 июля. У участниц группы «Блестящие» были богатые любовники, которые делали им дорогие подарки. Об этом заявила продюсер Олеся Сазыкина, которая на протяжении нескольких лет работала с этим музыкальным коллективом.

По ее словам, Жанна Фриске во время работы в «Блестящих» ездила на собственной Audi TT, а Юлия Ковальчук чуть позже обзавелась автомобилем Volkswagen.

«Но эти машины они не сами покупали. Их дарили участницам группы богатые любовники», — сказала Сазыкина в беседе с «Экспресс Газетой».

Она добавила, актер Михаил Беспалов дарил автомобиль Ксении Новиковой, а Анастасия Осипова получила такой подарок от теннисиста Марата Сафина.

По словам Сазыкиной, у Жанны Фриске были отношения с состоятельными людьми, однако она умела сохранять личную жизнь в тайне, и никто не знал о ее мужчинах. По мнению продюсера, так же умело «скрывать любовников» умела только Анна Семенович.

«Помню, она (Анна Семенович. — Прим. ред.) праздновала свой день рождения в бывшей «Метелице», и хотя ее хахаль там присутствовал, никто так и не понял, кто был этот человек. «Это Фриске меня научила так шифроваться», — объясняла мне Анька», — рассказала Олеся Сазыкина.

Ранее Сазыкина обвинила телеведущего Дмитрия Шепелева в том, что он продал журналистам фотографии смертельно больной Жанны Фриске.

Напомним, 8 июля певице исполнилось бы 45 лет. Фриске стала известной в России во времена выступлений в составе группы «Блестящие». После ухода из коллектива Фриске успешно занималась сольной карьерой.