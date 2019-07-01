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Более 60 человек эвакуировали из из горящей пятиэтажки в Нижневартовске

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Более 60 человек эвакуировали из из горящей пятиэтажки в Нижневартовске

Ханты-Манскийск, 1 июля. Более 60 человек эвакуировали из пятиэтажного жилого дома в Нижневартовске из-за пожара, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Пожар вспыхнул в жилом доме на Спортивной улице. По информации источника, пламя охватило крышу на площади 800 квадратных метров.

«Пострадавших нет, эвакуированы 66 человек», — сообщил собеседник агентства.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, ведутся работы по ликвидации пожара.

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Автор: Данила Копп
© 2019 Федеральное агентство новостей
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