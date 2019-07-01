Рябков заявил, что РФ поддерживает идею США о многостороннем соглашении по разоружению

Москва, 1 июля. Россия поддерживает предложением США о необходимости расширить круг участников договора о ракетно-ядерном разоружении. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Мы со всей серьезностью относимся к сигналам, поступающим с американской стороны, в пользу именно такого решения проблем, а проблемы нарастают в сфере ограничения и сокращения ракетно-ядерных вооружений», — пояснил Рябков.

Он также добавил, что Москва считает необходимым подключить Великобританию и Францию к обсуждению вопроса о контроле над вооружениями, что позволит расширить круг участников договора о ракетно-ядерном разоружении. По его словам, российская сторона неоднократно отмечала, что вопрос о контроле за ракетно-ядерными вооружениями должен иметь многосторонний формат.

«И с этой точки зрения идея расширить круг участников процесса сверх того двустороннего формата, каким в последние годы является российско-американский, конечно же, представляет интерес», — добавил Рябков.

Напомним, 28 июня на полях саммита G20 в Осаке состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры лидеров России и США длились около полутора часов. Позднее президент РФ назвал встречу с Трампом хорошей, деловой и прагматичной. Глава государства также добавил, что ему удалось обсудить с президентом США практически весь спектр вопросов. Позднее в Белом доме сообщили, что президенты России и США договорились продолжить переговоры по современной модели контроля над вооружениями.