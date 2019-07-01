Победитель «Голоса» рассказал о будущем проекта

Москва, 1 июля. Победитель второго сезона телепроекта «Голос» Сергей Волчков рассказал о будущем шоу. По его мнению, в «Голосе» изменится система голосования.

Артист высказал мнение, что «Голос», несмотря на скандал вокруг «Голоса. Дети», останется таким же рейтинговым. В то же время руководство проекта может изменить систему голосования, считает певец.

«Я думаю, поменяют голосование. Чтобы оно было более понятным. Я думаю, что только техническая часть какая-то поменяется», — сказал Волчков в беседе с телеканалом «360».

Ранее Первый канал объявил о начале отбора участников на новый сезон «Голоса». До кастинга были допущены 600 человек, но только 120 из них попадут на «слепые прослушивания».

Также стало известно, что Первый канал начал обновлять систему голосования. Отмечается, что усовершенствованный механизм будет готов до старта нового сезона шоу.

Напомним, скандал вокруг детского «Голоса» произошел после того, как победительницей шестого сезона стала дочь певицы Алсу, Микелла Абрамова. Зрители были возмущены результатами голосования, и Первый канал, аннулировав итоги, провел проверку. По результатам проверки была выявлена накрутка голосов в пользу Абрамовой. Позже Первый канал объявил победителями телеконкурса всех финалистов, включая дочь Алсу.