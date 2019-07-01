Главные новости 1 июля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 1 июля.

В результате крушения самолета в американском штате Техас погибли десять человек. Самолет потерпел крушение в Техасе, погибли 10 человек.

Сильный взрыв прогремел в понедельник в столице Афганистана, сообщает в понедельник информационное агентство Reuters. Мощный взрыв прогремел возле здания Минобороны в Кабуле.

Чилийский кинорежиссер и продюсер Себастьян Аларкон скончался в возрасте 70 лет. Чилийский кинорежиссер Себастьян Аларкон умер в Москве.

Кабель будущего канала, который свяжет Европу и Японию, проложат между Находкой в Ниигатой. Подводный кабель протянут в Японию из Приморья.

Пользователи соцсетей бурно обсуждают езду Пугачевой на автомобиле прямо по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы. Пугачева оказалась в центре скандала из-за езды по перрону на автомобиле.

Телеведущий Владимир Соловьев оценил отказ грузинской певицы Нино Катамадзе выступать в России. Соловьев отреагировал на отказ Катамадзе выступать в России.

Великобритания «назло России» покажет свою приверженность либеральным ценностям, покинув ЕС к 31 октября, заявил Борис Джонсон. Джонсон заявил, что Британия выйдет из ЕС в срок «назло России».

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным. Команда Зеленского назвала условие использования русского языка в Донбассе.

Mitsubishi Pajero Sport возглавила топ-10 дизельных автомобилей на российском рынке, далее следует Toyota Land Cruiser Prado. Составлен топ-10 дизельных автомобилей в России.

Новые правила выдачи микрокредитов, подготовленные Банком России, вступили в силу с 1 июля. Правила выдачи микрозаймов изменились в России.