Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

РЖД проведут проверку после выезда машины Пугачевой на перрон московского вокзала

1 807
0 Оставить комментарий

РЖД проведут проверку после выезда машины Пугачевой на перрон московского вокзала

Москва, 1 июля. РЖД проведут проверку по факту езды машины примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой прямо по перрону одного из железнодорожных вокзалов российской столицы.

В сообщении дирекции отметили, что на распространенных в Сети кадрах фигурирует не пассажирская платформа №1 Рижского вокзала, а техническая платформа №2.

«Поэтому автомобиль не мог помешать другим посетителям вокзала и пассажирам», — подчеркнули в РЖД.

При этом в дирекции отметили, что таким образом прибывать к поездам может только специальная техника.

«Причем эти случаи строго регламентированы. По этому поводу будет проведена проверка действий сотрудников вокзальных служб», — резюмировали в РЖД.

Напомним, машина Аллы Пугачевой проехала по перрону железнодорожного вокзала Москвы. Поклонники сняли на видео российскую примадонну. Пользователи Сети начали бурно обсуждать эту ситуацию. Они заметили, что существуют определенные правила, и нарушать их категорически запрещено. Однако некоторые поддержали российскую исполнительницу, предположив, что в автомобиле могла находиться охрана звезды.

 

infox - new
Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров