РЖД проведут проверку после выезда машины Пугачевой на перрон московского вокзала

Москва, 1 июля. РЖД проведут проверку по факту езды машины примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой прямо по перрону одного из железнодорожных вокзалов российской столицы.

В сообщении дирекции отметили, что на распространенных в Сети кадрах фигурирует не пассажирская платформа №1 Рижского вокзала, а техническая платформа №2.

«Поэтому автомобиль не мог помешать другим посетителям вокзала и пассажирам», — подчеркнули в РЖД.

При этом в дирекции отметили, что таким образом прибывать к поездам может только специальная техника.

«Причем эти случаи строго регламентированы. По этому поводу будет проведена проверка действий сотрудников вокзальных служб», — резюмировали в РЖД.

Напомним, машина Аллы Пугачевой проехала по перрону железнодорожного вокзала Москвы. Поклонники сняли на видео российскую примадонну. Пользователи Сети начали бурно обсуждать эту ситуацию. Они заметили, что существуют определенные правила, и нарушать их категорически запрещено. Однако некоторые поддержали российскую исполнительницу, предположив, что в автомобиле могла находиться охрана звезды.