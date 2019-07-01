Медведев рассказал о плане повышения доходов россиян

Москва, 1 июля. Все нацпроекты, которые в настоящее время реализуют российские власти, направлены на достижение главной цели — повышение реальных доходов жителей РФ. Об этом в понедельник заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам, именно в этом и состоит план повышения доходов россиян.

«Повышение доходов — это одна из наиболее сложных национальных целей. По большому счету, все национальные проекты должны работать на достижение такой цели. Даже те, которые на первый взгляд напрямую не связаны с преодолением бедности», — отметил он, выступая на совещании.

Медведев подчеркнул, что правительство уже добилось существенных результатов. Так, например, в прошлом году число россиян, чьи доходы были ниже прожиточного минимума, сократилось на 400 тыс. человек. При этом кабмин дважды поднимал минимальный размер оплаты труда, а также проводил индексации пенсий и социальных выплат.

Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии заявил, что причиной падения доходов граждан стало снижение показателей по продаже нефти и газа, которое началось в 2014 году и стало шоком для российской экономики. Однако сегодня доходы россиян вновь начинают расти.

Еще одной приоритетной задачей, по словам президента, является повышение доходов пенсионеров. Глава государства отметил, что в этом году индексация пенсий по старости составила 7,05% при инфляции прошлого года 4,3%. С апреля российские власти повысили государственные и социальные пенсии на 2%, а с октября увеличат доходы военных пенсионеров на 4,3%.