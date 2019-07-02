«Содом и Гоморра по сравнению с гей-круизами — детский сад». Колонка Владимира Тулина

Болгарский моряк на условиях анонимности дал интервью информационному агентству «Блиц» из своей страны. Кроме того, чтобы он не был подвергнут наказанию, не сообщается и название лайнера, где проходят гей-круизы.

Интервью вызвало большой интерес среди болгарских читателей.

«Каждое лето наша компания организует по одному гей-круизу по Средиземному морю, который продолжается целую неделю. Это очень выгодное начинание: если от одного нормального круиза доход составляет в среднем 250 тысяч евро, то гей-круиз приносит до 1 млн евро. Гомосексуалисты во всем мире с нетерпением ждут путешествие, и мест никогда не хватает, хотя лайнер может принять 3500 пассажиров. Все путешественники — геи. Лесбиянки не допускаются».

Тут хочется выразить удивление: куда же смотрят многочисленные феминистские и ЛГБТ-организации? Ведь если бы лесбиянок не пустили на круиз с обычными пассажирами, то толерантный вой они бы подняли до небес, а компанию-организатора завалили бы судебными исками. А вот когда одно сексуальное меньшинство дискриминирует другое — это для них нормально.

Впрочем, не уверен, что лесбиянки чувствовали бы себя комфортно в обстановке, которую описывает член экипажа лайнера из Болгарии.

«Я был на шести таких круизах в силу своих служебных обязанностей. Каждый раз я говорил себе, что вижу самое большое моральное падение в своей жизни и ничего хуже не может быть, но каждый раз наши гости опровергали это мнение. Как только корабль выходит из порта, на борт падают вся одежда и все сдерживающие факторы. Поднимаются надувные шары в форме огромных фаллосов высотой в три-четыре метра и куклы.

Витрины магазинов на пятой и шестой палубах, где во время обычных круизов продаются одежда, часы, косметика, сумки, украшения и так далее, опустошаются и «украшаются» только тематическими товарами: вибраторами, искусственными пенисами — нормальными и обрезанными, анальными четками, кнутами, цепями, анальными расширителями, увлажняющими гелями, возбуждающими каплями, медикаментами для повышения потенции, презервативами, масками, гей-костюмами, гримом, париками и много чем другим из этой серии.

По коридорам, в ресторанах и барах, возле бассейнов на верхней палубе можешь встретить полуголых мужчин, которые обнимаются и целуются. Я имею право питаться в ресторане для пассажиров. Однажды, когда стоял в очереди в буфете, передо мной был мужчина, а его брюки были вырезаны так, что был виден весь его волосатый зад. Это не было зрелищем, которое может улучшить аппетит.

Всю неделю гей-праздник не останавливается ни на минуту. Нанимаются всемирно известные диджеи гомосексуальной наклонности, больше 15 человек, которые меняются каждые 4 часа, так что все идет непрерывно. Гвоздем программы является секс живьем, который наблюдают сотни возбужденных пассажиров. В нем участвуют не случайные люди, а знаменитости мирового гей-сообщества.

Несколько лет назад роль женщины исполнял лично «Мистер Попа Вселенной», или носящий какой-то подобный титул, точно не помню. Он молодой, не старше 23-25 лет, но уже участвовал в съемках около 80 гей-порнофильмов. Не помню и его национальность точно — Бельгия, Голландия или Франция. Роль мужчины исполнял израильтянин, тоже порноактер, но с меньшим количеством фильмов. Действие продолжалось 45 минут во всех известных человечеству позах.

После «спектакля» происходит after party, на котором зрители могут дотронуться до своих любимцев и сфотографироваться с ними. 99% геев на круизе знали обоих только по фильмам и были очень горды, что могут их видеть живьем. И тут случилось то, что меня потрясло. Один из зрителей, который хотел сняться с израильтянином, [обратился с непристойным предложением сексуального характера] перед фотографированием. Ответ был положительным, и это моментально было воспринято остальными как нечто очень оригинальное. Они стали становиться на колени и сниматься [в непристойном виде].

Секс вживую — самая важная честь гей-круизов. Он постоянно развивается и совершенствуется. Вначале это был чистый секс, но затем в нем стали появляться элементы драматургии: женомужчина беззаботно прогуливается, внезапно на «нее» нападают, «она» оказывает сопротивление, но мужчина оказывается сильнее. В конце [от полученной разрядки] все счастливы.

Горничной на корабле работает одна девушка из Болгарии, и она рассказывает мне: «От всего этого нас тошнит. Нам приходится чистить каюты, чьи стены вымазаны испражнениями, спермой, кровати [со следами мочи и рвоты], грязь и беспорядок. А в конце круиза все это должно быть почищено за несколько часов и подготовлено для нормальных туристов».

Она рассказала, что однажды ее коллеги наткнулись на верхней палубе на так называемое гей-колесо [разновидность содомитского группового полового акта]. Отвратительное зрелище и полный разврат! Содом и Гоморра вам покажутся детским садом для детей-пуритан в сравнении с этим.

На Ибице корабль стоит всю ночь — и тогда происходит самое большое торжество. Геи со всех концов света, которые не смогли приобрести места на этот круиз, могут купить билет и подняться на борт. Прибывают сотни — и начинается вакханалия, которую трудно описать. В семь утра гости должны покинуть корабль, но у нас всегда большие проблемы с ними. Выясняется, что пора отплывать, а более сотни гостей еще на борту. Ищем их по каютам, палубам, туалетам, заведениям — пьяных, под кайфом, неадекватных.

Чтобы выдержать подольше танцы, развлечения и секс, пассажиры постоянно пьют какие-то стимуляторы. Однажды один из них перебрал и получил так называемый приапизм — болезненное состояние постоянной эрекции. Мы покинули порт и не могли вернуться, а он нуждался в срочной медицинской помощи. Пришлось вызывать специальный медицинский вертолет, который доставил его в больницу на суше.

По этому поводу корабельный врач сказал: «Эти люди не ведают, что творят. Постоянная эрекция настолько опасна, что человек может стать импотентом на всю жизнь».

Объективности ради надо признать, что гей-круизы не являются общественным злом, подрывающим традиционные христианские ценности. На них гомосексуалисты находятся в замкнутом пространстве и не пропагандируют свою сексуальную ориентацию. Хотя экипажи лайнеров и заслуживают сочувствия, но надо признать, что в любой работе есть свои неприятные моменты.

Этим — своей закрытостью — гей-круизы отличаются от гей-парадов, которые теперь проходят уже во всех столицах стран ЕС и ради которых перекрывают центральные кварталы. Масса людей вынуждены «любоваться» маршем сексуального меньшинства и его пропагандой. Еще более вредны современные программы сексуального воспитания школьников, внушающие детям мысли о том, что сексуальные меньшинства заслуживают не равноправия, а уважения, и явно большего, чем те, кто к нему не принадлежит.

Печально, что подрывом моральных норм теперь занимаются представители не только ЛГБТ-сообщества, но и гетеросексуального большинства. В последние годы становятся обычным явлением, например, ежегодный фестиваль Body and Freedom в Швейцарии или пробег голых велосипедистов по Лондону.

В центре городов днем спокойно появляются абсолютно голые люди — и никого это не возмущает, хотя вокруг находятся дети всех возрастов. Привыкли. Вскоре, очевидно, и половые акты начнут совершать публично. Молчат католическая и протестантская церкви, не слышно и осуждения со стороны западноевропейской интеллигенции.

Мне вспоминается разговор с немецкой учительницей Бригитой Хербст в ходе которого она мне рассказала: «В доверительной беседе одна старшеклассница спросила меня, что конкретно означает слово «разврат». Я собралась было ей ответить, но обнаружило, что все те явления, которые мы относили к этому понятию, уже имеют благозвучные синонимы и являются теперь абсолютно законными. Слово «разврат» стало устаревшим в немецком языке».

Очевидно, что это слово стало устаревшим и во многих других западноевропейских языках.

Сексуальный беспредел — только вершина айсберга, грозящего Западной Европе. Значительно страшнее ползучая легализация наркотиков. Тут берут пример с США, где во многих штатах уже легализовано употребление марихуаны. В Нидерландах еще в 1972 году перестало быть преступлением употребление и распространение так называемых легких наркотиков на основе конопли — марихуаны и гашиша. В результате увеличилось употребление и тяжелых наркотиков.

Теперь даже Deutsche Welle (Немецкая волна) сообщает: «В Нидерландах в 2017 году произведено синтетических наркотиков на 19 млрд евро. Нидерланды занимают лидирующее положение на рынке производства экстази и амфетаминов».

Тем не менее этот горький опыт ничему не научил так называемую либеральную общественность, и во многих западноевропейских странах все сильнее звучит требование легализации так называемых легких наркотиков. Повсеместно проходят фестивали конопли, которые являются скрытой рекламой их потребления.

Нельзя забывать и массовое заселение мигрантов из азиатских и африканских стран. Все это очень напоминает то, что творилось в Древнем Риме на последнем этапе его существования. Что стало с Древнем Римом, мы все хорошо помним.