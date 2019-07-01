Кикабидзе оценил отказ Катамадзе выступать в России

Тбилиси, 1 июля. Известный грузинский актер, режиссер и певец Вахтанг Кикабидзе выразил поддержку певице Нино Катамадзе, которая отказалась выступать в России.

Ранее джазовая певица заявила, что поддерживает протестующих в Тбилиси. 22 июня она выступила в Москве на фестивале «Усадьба Jazz». Ее раскритиковали некоторые представители грузинского общества за выступление в РФ после разгона антироссийского митинга в Тбилиси. После этого Катамадзе опубликовала запись на своей странице в Facebook, в которой заявила, что поддерживает митингующих в столице Грузии и больше не будет выступать в России.

Вахтанг Кикабидзе оценил отказ певицы давать концерты на территории РФ.

«Я выражаю полную поддержку ее решению», — заявил актер, передает РИА Новости.

До этого Вахтанг Кикабидзе сказал, что первым приедет на концерт в Москву в честь «примирения» России и Грузии. При этом в более ранних интервью он обвинял РФ в «оккупации» части Грузии, а также заявил, что в обострении ситуации в Тбилиси якобы виновата российская делегация, приехавшая в страну на Межпарламентскую ассамблею православия.

Напомним, в Тбилиси с 20 июня проходят массовые протесты. В тот день у здания грузинского парламента начались массовые беспорядки. Митингующие выступили против участия российской делегации в Межпарламентской ассамблее православия.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию «врагом» и заявила, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Президент РФ Владимир Путин в целях обеспечения безопасности российских граждан подписал указ о запрете отечественным авиакомпаниям осуществлять пассажирские перевозки в Грузию с 8 июля. Правительству России поручено обеспечить возвращение соотечественников на родину.

Мнения экспертов сходятся в том, что к беспорядкам в Тбилиси причастны США, которые заинтересованы в антироссийских настроениях в грузинском обществе. Эту точку зрения подтверждает высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который заявлял, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий». Экс-председатель правительства России Сергей Степашин выразил уверенность, что за беспорядками в Тбилиси стоит Госдепартамент США.