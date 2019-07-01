В Нижневартовске вспыхнула крыша пятиэтажки. ФАН-ТВ

Огонь объял крышу жилого дома на улице Спортивной. Начался пожар в 15.30 по Москве. Огонь охватил площадь в 1200 квадратных метров. В какой-то момент на крыше жилого дома произошел хлопок.

Из здания пятиэтажки было эвакуировано 66 человек. Для временного размещения жильцов предоставлено место в здании местной средней школы. Туда уже обратился 21 человек. Пресс-служба МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу в Югре сообщило, что пострадавших во время пожара нет.