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ФАН-ТВ

В Нижневартовске вспыхнула крыша пятиэтажки. ФАН-ТВ

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Огонь объял крышу жилого дома на улице Спортивной. Начался пожар в 15.30 по Москве. Огонь охватил площадь в 1200 квадратных метров. В какой-то момент на крыше жилого дома произошел хлопок.

Из здания пятиэтажки было эвакуировано 66 человек. Для временного размещения жильцов предоставлено место в здании местной средней школы. Туда уже обратился 21 человек. Пресс-служба МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу в Югре сообщило, что пострадавших во время пожара нет.

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Автор: Сергей Петров
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