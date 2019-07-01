Сирия новости 1 июля 19.30: турецкие солдаты ранили ребенка в Идлибе, количество жертв израильской атаки выросло

Сирия, 1 июля. Турецкие военнослужащие ранили ребенка на границе Идлиба. Количество жертв израильской атаки в Дамаске и Хомсе растет. В Латакию направленно подкрепление боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: cсовместно с ВКС РФ атаковали расположения боевиков на юге Идлиба и горных районах Латакии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили атаку радикалов на северо-западе Хамы.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: перебросили подкрепление в Латакию и Хаму.

«Фронт национального освобождения» («Джебхат аль-Ватания лил Тахрир»): заявил, что подбил две бронированных машины пехоты САА на северо-западе Хамы.

ВС Турции: подстрелили ребенка на границе с Идлибом.

Провинция Дамаск

Количество жертв израильской бомбардировки Дамаска и Хомса растет. Как сообщило агентство новостей SANA, ночью израильскими военными самолетами были запущены ракеты из воздушного пространства Ливана и были нацелены на военные объекты иранского Корпуса Стражей Исламской революции и проиранского шиитского движения «Хезболла». По обновленным сведениям, в результате атаки погибло по меньшей мере 15 человек, в том числе пять мирных жителей и один семимесячный ребенок - Абдул Рахман.

Провинция Латакия

В провинции Латакия военно-воздушные силы продолжают наносить удары с воздуха по расположениям боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» у города Кабана и в прилегающих горных районах, о чем сообщил новостной портал Baladi News. Предыдущее наступление сирийской армии в Кабане остановилось после более чем месяца боестолкновений с джихадистами «Тахрир аш-Шам» и их союзникам из «Исламской партии Туркестана» (террористическая организация, запрещена в РФ). По данным Twitter-канала XXVII, в Латакию направлена автоколонна с подкреплениям для боевиков «Тахрир аш-Шам».

Провинция Идлиб

ВКС РФ совместно с военно-воздушными силами Сирии совершили боевой вылет к расположениям джихадистов в районе города Хан-Шейхун и сбросили снаряды на опорные пункты боевиков, о чем сообщает Twitter-канал Masar Press Net. ВВС Сирии нанесли точечные удары с воздуха по укреплениям и складам боеприпасов боевиков, которые сосредоточили свои силы в районе поселка Аль-Бар, в предместьях города Кансфара, Кафр-Набаль и Маарет-Хурма на юге провинции, как сообщает новостное агентство Baladi News.

Как сообщил новостной портал Idrak Media, военнослужащие турецкой армии продолжают открывать огонь по мирному населению на границе. Согласно местным источникам, ребенок, проживающий в палаточном лагере у сирийского города Атме, стал мишенью для солдат. Ребенок был ранен в ногу. По данным сирийских СМИ, такие события на границе Турции и Идлиба не редкость.

Провинция Хама

Как сообщает Twitter-канал Deir Ezzor 24, в Хаму из Дейр-эз-Зора был переброшен отряд Сил национальной обороны Сирии (NDF) - ополчения, поддерживающего сирийскую армию и суверенное правительство САР. Всего в Хаму было отправлено от 250 до 300 бойцов, вооруженных автоматами и зенитными установками.

«Фронт национального освобождения» заявил, что ими были якобы подбиты два бронированных автомобиля сирийской армии из противотанковой ракетной установки, как сообщил Twitter-канал jisrtv. Министерство обороны Сирии еще не подтвердило потерь армии на северо-западном фронте.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)