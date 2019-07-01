Богданов обсудил двусторонние отношения с экс-спикером парламента Кот-д'Ивуара

Москва, 1 июля. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов в понедельник встретился с бывшим спикером Национального собрания Кот-д'Ивуара Мамаду Кулибали, который прибыл в Москву для участия в форуме «Развитие парламентаризма».

«В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями о перспективах дальнейшего развития традиционно дружественных российско-ивуарских отношений», — сообщает МИД РФ.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил об инвестиционной привлекательности Африки для российских компаний. По его словам, на сегодняшний день темпы экономического роста Африки превышают среднемировые. К 2020 году, как утверждают эксперты, ВВП африканских стран может достигнуть отметки в 2,6 трлн долларов.

Отметим, что экономическое сотрудничество с Черным континентом уже активно осуществляется. Так, например, российская компания «Синара — Транспортные машины» подписала соглашение с Африканским экспортно-импортным банком» (Афрэксимбанк) о поставке железнодорожной техники. Договор предусматривает поставку в Африку маневровых тепловозов и путевой техники, предназначенной для строительства и ремонта железнодорожных путей.