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Минфин РФ исключил введение уголовного наказания за майнинг

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Минфин РФ исключил введение уголовного наказания за майнинг

Москва, 1 июля. Введение уголовной ответственности за майнинг не планируется из-за невозможности описать состав преступления, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Планов по введению уголовного наказания за майнинг нет. До сих пор не решен вопрос, будет ли это регулирование или запрет», — заявил Моисеев в ходе выступления на дискуссии «Современное состояние российского рубля, его международные перспективы».

По словам замминистра, описать состав преступления невозможно, на данный момент ведомство занимается описанием предмета.

В настоящее время в России отсутствует правовой статус смарт-контрактов, криптовалют, ICO, майнинга и краудфандинга. В мае прошлого года в Госдуму были внесены три законопроекта, призванные ликвидировать пробел в правовой базе. Речь идет о введении в Гражданский кодекс понятий «цифровое право», «цифровые деньги» и других смежных определений.

Стоит отметить, что борьба с майнингом активизировалась во всем мире. В Китае местная Нацкомиссия по развитию и реформам внесла майнинг криптовалюты в список сфер деятельности, которые необходимо ограничить либо устранить, поскольку это приводит к сложностям в юридической сфере, а кроме того, создает проблемы с безопасностью и угрожает окружающей среде. Американская корпорация Google также объявила войну майнерам криптовалюты. Компания обновила правила публикации мобильных приложений в Google Play.

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Автор: Сергей Петров
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