Эксперты объяснили, как распознать опасный синдром Иценко-Кушинга​​​​​​​

Москва, 1 июля. Эксперты объяснили, как распознать симптомы опасного эндокринного заболевания, впервые описанного советским неврологом Николаем Иценко и хирургом из США Харви Кушингом, — синдрома Иценко-Кушинга.

В основе заболевания, которое приводит к тяжелым последствиям, — сбой в работе надпочечников, а также гипоталамуса и гипофиза. По данным специалистов, гипоталамус начинает принимать нервные импульсы, которые заставляют его вырабатывать слишком много адренокортикотропного гормона. Надпочечники, в свою очередь, увеличивают синтез кортикостероидов.

Все это приводит к гормональному сбою, который оказывает влияние на все жизненно важные системы организма. Синдром Иценко-Кушинга сопровождают такие заболевания, как сахарный диабет, пиелонефрит, мочекаменная болезнь и многие другие, пишет Planet Today.

Эксперты обращают внимание на то, что распознать болезнь на раннем сроке необходимо для сдерживания развития осложнений. По их словам, симптомами синдрома могут быть розово-пурпурные и багровые полосы на теле, гипертония, слишком интенсивный рост волос на теле. Специалисты указали, что о развитии заболевания также может свидетельствовать ожирение в верхней части туловища при том, что ноги остаются худыми.

Ранее профессор из Университета Стелленбош (ЮАР) Квинетт Лоу назвал боль в пояснице симптомом ряда опасных заболеваний, таких как артроз, первичный рак кости, метастазы и сахарный диабет. Врач в связи с этим настоятельно порекомендовал не затягивать с походом к медикам.

Кроме того, врачи-онкологи посоветовали регулярно сдавать определенные анализы, а также в рамках общей диспенсеризации проходить самые простые обследования. Это, по их словам, поможет выявить рак на ранней стадии, когда с заболеванием можно побороться.