Донбасс, 1 июля. ВС Украины задействовали тяжелую артиллерию на юге Донецкой области. Командир батальона морской пехоты ВСУ ранен своими военнослужащими. Украинские волонтеры поставили националистам «Азова» некачественную гуманитарку. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Боевая обстановка в зоне гражданского конфликта

На линии боевого соприкосновения войск, по сообщению представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), за минувшие сутки ВСУ 27 раз нарушили перемирие. В то же время представительство ЛНР в СЦКК сообщает об одном зафиксированном обстреле по территории республики.

Донецкую народную республику солдаты Киева расстреливали с трех направлений — Горловского, Донецкого и Мариупольского. Район Горловки обстреливался из минометов 80-мм и 120-мм калибра. Города и поселки на Донецком направлении — также из тяжелых минометов, вооружений боевых машин пехоты и гранатометов.

Наиболее мощному артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты на Мариупольском направлении, где киевскими силовиками применялись гаубицы калибром 122 мм, минометы, гранатометы и стрелковое оружие. В поселке Коминтерново загорелась кровля дома. Суммарное количество примененных украинской армией боеприпасов составило 524 единицы.

Военные республик отмечают рост небоевых потерь ВСУ

Морские пехотинцы из 36-й армейской бригады при выдвижении на боевые позиции в районе поселка Широкино на юге Донецкой области устроили перестрелку между собой. Командир батальона, решив самостоятельно разобраться в причинах и последствиях, выехал ночью на место происшествия и в процессе получил огнестрельное ранение от своих сослуживцев. Раненый отправлен в больницу Мариуполя, а военная служба правопорядка проводит служебное расследование по факту. Об инциденте рассказал представитель армейского корпуса ДНР майор Даниил Безсонов.

В пресс-службе оборонного ведомства ЛНР рассказали, как военнослужащий 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ на позициях в районе села Лопаскино, будучи пьяным, выстрелил сигнальной ракетой в блиндаж. Сооружение полностью сгорело. Трое сослуживцев десантника получили сильные ожоги и были госпитализированы.

Употребление спиртных напитков в передовых частях украинской армии стало нормой «службы». На позициях 54-й механизированной бригады выпивший ротный командир избил своего подчиненного до переломов ребер и черепно-мозговой травмы. Кроме того, в результате нарушения техники безопасности при проведении ремонта военного грузовика «Урал» погиб солдат этой же бригады, еще двое получили травмы. О произошедших фактах проинформировал представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Националисты полка «Азов» отравились просроченными продуктами

Всплеск кишечных заболеваний среди военнослужащих украинской армии увеличился. Как сообщил представитель Народной милиции дончан Даниил Безсонов, с тяжелым кишечным отравлением госпитализированы 18 солдат полка «Азов», дислоцированного в районе Горловки.

Бойцы наелись просроченных продуктов, переданных в полк волонтерами. Командующий ООС полковник Александр Сирский своими указаниями запретил прием волонтерской помощи и прислал комиссию, которая выясняет обстоятельства произошедшего, уточнил майор Безсонов.