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Экономика

Медведев пригрозил нефтяным компаниям «расплатой» за высокие цены на бензин

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Медведев пригрозил нефтяным компаниям «расплатой» за высокие цены на бензин

Москва, 1 июля. Премьер-министр России Дмитрий Медведев пригрозил нефтяным компаниям «расплатой» за высокие цены на бензин. Об этом  глава правительства заявил в ходе встречи с вице-премьерами.

«Если все-таки кто-то заиграется и посчитает, что в отсутствие соглашений можно проводить какую-то самостоятельную политику на этом рынке, он за это поплатится», — пояснил Медведев.

Глава правительства обратился к вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой взять под личный контроль ситуацию на топливно-энергетическом рынке. При этом Козак сообщил премьер-министру, что ситуация на российском топливном рынке остается стабильной. По его словам, цены продолжают расти, однако значительно медленнее инфляции.

«Те показатели, которые сегодня продемонстрировал рынок, показывают, что в принципе работает механизм обратного акциза», — отметил Козак.

Напомним, в конце 2018 года правительство РФ и нефтяные компании подписали соглашение о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. В рамках данного соглашения действовал механизм возвратного акциза на переработанную нефть, а также частичную компенсацию разницы между экспортными и внутренними ценами. В конце марта соглашение было продлено до 1 июля. При этом в конце  июне правительство не стало увеличивать срок соглашения с нефтяными компаниями.                          

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Автор: Артем Никулин
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