Россия хочет подключить Францию и Британию к сокращению ядерного оружия

Москва, 1 июля. Российские власти хотят подключить Францию и Великобританию к вопросу сокращения ядерных вооружений. Об этом в понедельник заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

«Россия четким образом поставит вопрос о подключении к этим усилиям Великобритании и Франции, ближайших союзников США, ядерные потенциалы которых в планировании НАТО соответствующих мероприятий рассматриваются и учитываются в комплексе с американскими», — отметил он.

По словам дипломата, Россия не может игнорировать ядерный потенциал этих стран, поэтому настаивает на многостороннем подходе к решению проблемы.

Напомним, что ранее Пентагон рассказал о планах по оснащению баллистических ракет для подлодок ядерными зарядами малой мощности. По словам американских военных, это сделает возможной концепцию «ограниченной ядерной войны».

Москва в ответ заявила, что в случае запуска ракеты никто уже не сможет как-либо «ограничить» ядерную войну, поэтому разрабатываемая американцами концепция создает угрозу полномасштабного конфликта с применением ядерного оружия.

МИД напомнил, что в октябре прошлого года Россия предлагала США выпустить совместное заявление о недопустимости ядерной войны и укреплении стратегической стабильности, однако американская сторона ответила отказом.

Тема ограничения вооружения также поднималась на встрече президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, которая состоялась 28 июня в японской Осаке, где проходил саммит G20.





