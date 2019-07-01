Появилось видео аварийной посадки в Тель-Авиве летевшего из Кельна самолета

Тель-Авив, 1 июля. Самолет авиакомпании Electra Airways совершил аварийную посадку в израильском аэропорту имени Бен-Гуриона. В Сети появилось видео приземления воздушного судна в аэропорту Тель-Авива.

По информации Jerusalem Post, самолет приземлился благополучно, никто не пострадал.

Лайнер вылетел из немецкого Кельна, на борту находились более 150 человек — пассажиров и членов экипажа.

Ранее СМИ сообщили, что к аэропорту были направлены несколько десятков машин скорой помощи и экстренных служб. Предполагалось, что у лайнера были проблемы с шасси, однако точных сведений о причине аварийной посадки нет.