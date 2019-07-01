Появилось видео аварийной посадки в Тель-Авиве летевшего из Кельна самолета
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Тель-Авив, 1 июля. Самолет авиакомпании Electra Airways совершил аварийную посадку в израильском аэропорту имени Бен-Гуриона. В Сети появилось видео приземления воздушного судна в аэропорту Тель-Авива.
По информации Jerusalem Post, самолет приземлился благополучно, никто не пострадал.
Лайнер вылетел из немецкого Кельна, на борту находились более 150 человек — пассажиров и членов экипажа.
Ранее СМИ сообщили, что к аэропорту были направлены несколько десятков машин скорой помощи и экстренных служб. Предполагалось, что у лайнера были проблемы с шасси, однако точных сведений о причине аварийной посадки нет.
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