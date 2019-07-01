Володин призвал к тщательному расследованию теракта в Египте для возобновления авиасообщения

Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел двустороннюю встречу с председателем палаты депутатов Арабской Республики Египет Али Абдель-Алемом. Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, общение состоялось на полях Международного форума «Развитие парламентаризма».

«Хочу обратить ваше внимание на необходимость проведения серьезного расследования произошедшей авиакатастрофы (речь об авиакатастрофе над Синайским полуостровом, произошедшей 31 октября 2015 года. — Прим. ФАН). В наших общих интересах установить все обстоятельства этой трагедии, найти и покарать тех, кто задумал и осуществил этот чудовищный теракт», — заявил Володин.

По его словам, до тех пор, пока террористы не будут наказаны, остается угроза безопасности как для россиян, так и для граждан Египта.

Председатель Госдумы обратил внимание, что один из важных шагов в развитии отношений между странами — «это возобновление регулярных рейсов между Москвой и Каиром». Он отметил, что в вопросах стратегического взаимодействия необходимо развивать отношения по всему периметру возможностей. По мнению спикера нижней палаты парламента, одним из приоритетных направлений сотрудничества России и Египта может стать законодательное обеспечение борьбы с терроризмом.

Али Абдель-Алем заявил, что Египет очень надеется на скорейшее возобновление авиасообщения между РФ и другими египетскими городами — Шарм-эль-Шейхом и Хургадой. Он отметил, что страна открыта к прямому диалогу с Россией.

«Количество российских туристов увеличилось благодаря возобновлению прямого авиасообщения между нашими столицами. Я думаю, что это укрепляет добрые отношения между Россией и Египтом», — подытожил Али Абдель-Алем.

Напомним, в 2015 году Россия приостановила полеты в Египет в связи с катастрофой самолета с российскими туристами. Регулярное авиасообщение между Каиром и Москвой было восстановлено в 2018 году.

В российской столице проходит инициированный Госдумой второй Международный форум «Развитие парламентаризма». В этом году ожидается приезд на мероприятие представителей из 132 государств.