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Джордж Мартин раскритиковал фанатов «Игры престолов» за токсичность

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Джордж Мартин раскритиковал фанатов «Игры престолов» за токсичность

Вашингтон, 1 июля. Американский писатель Джордж Мартин, автор серии романов «Песнь льда и пламени», сюжет которых лег в основу сериала «Игра престолов», раскритиковал поклонников за токсичность. Своим мнением о поведении и реакции фанатов на финал культового сериала он поделился во время записи подкаста американского критика и историка кино Леонарда Малтина.

«Интернет стал настолько токсичным, что я перестал узнавать старую культуру фанатов, которые адекватно реагировали на происходящее в мире комиксов или научной фантастики», — отметил Мартин.

Он добавил, что раньше между авторами и поклонниками были разногласия и вражда, но «такого безумия, которое мы видим сейчас в Сети — никогда».

Джордж Мартин раскритиковал фанатов «Игры престолов» за токсичность

Писатель, обсуждая «Игру престолов», заявил, что успех сериала охватил весь мир. Он пояснил, что не ожидал, что «Игра престолов» станет такой популярной, и признался, что сам не надеется повторить подобный успех.

Напомним, культовый сериал «Игра престолов» завершился в конце мая. Недовольные финалом шоу фанаты запустили петицию с требованием переснять заключительные серии саги, отметил «Царьград».

Актриса Софи Тернер, исполнившая в «Игре престолов» роль Сансы Старк, назвала поклонников «неуважительными», а Кит Харингтон,  сыгравший Джона Сноу, сказал, что кому не нравится финальные серии саги — могут «протий мимо».

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Автор: Данила Копп
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