СМИ назвали причину ухода главного дизайнера Apple

Нью-Йорк, 1 июля. Главный дизайнер Apple Джони Айв решил покинуть компанию спустя 27 лет работы, поскольку руководство, сменив приоритеты, по его мнению, «разрушило магию продукта».

Айв стал редко посещать штаб-квартиру известной во всем мире компании в 2015 году, когда американская корпорация запустила Apple Watch. Со временем сплоченность в коллективе разработчиков разрушалась, в итоге за последние годы несколько ключевых его членов покинули Apple.

По словам источников The Wall Street Journal, Айва разочаровало поведение нового главы компании Тима Кука, который, по его мнению, «не проявил большого интереса к процессу разработки продукта». Дизайнера все больше отталкивало от работы в корпорации то, что в совете директоров Apple находились люди, не имеющие опыта работы, связанной с основной деятельностью фирмы.

«Умные» часы и стали одним из главных камней преткновения, пишет издание. Айв считал, что Apple Watch следует продавать как модный аксессуар, а не как расширение iPhone. Продукт в итоге стал компромиссом, однако, по данным журналистов, Apple продала только четверть от прогнозируемого на первый год объема. Огромное количество золотых «яблочных» часов стоимостью 17 тысяч долларов остались нераспроданными.

Все это в целом и стало причиной ухода Айва из компании, которую назвали СМИ. Теперь он займется созданием собственной дизайнерской фирмы под названием LoveFrom.

Ранее стало известно о том, что американская корпорация тайно отозвала ноутбуки MacBook Air 2018 года выпуска. Причиной стала проблема с материнскими платами. Владельцам ноутбуков разослали электронное сообщение, в котором предложили бесплатную замену.

Кроме того, по данным журналистов, Apple намерена выпустить специальный смартфон iPhone для китайского рынка. Источники СМИ сообщают, что в этом гаджете не будет Face ID — вместо него будет установлен сканер отпечатков пальцев.