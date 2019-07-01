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Российская актриса Надежда Чередниченко скончалась в США на 92-м году жизни

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Российская актриса Надежда Чередниченко скончалась в США на 92-м году жизни

Москва, 1 июля. Российская актриса Надежда Чередниченко скончалась в США в возрасте 91 года. Об этом в понедельник сообщает Союз кинематографистов России.

«Надежда Илларионовна навсегда останется для нас неподражаемым примером таланта, женской красоты, обаяния, житейской мудрости и доброты. Светлая память!» — пишет пресс-служба организации.

Чередниченко окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии в 1949 году и класс вокала Музыкально-педагогического института им. Гнесиных в 1960. Ее кинодебютом стала роль Нины Грековой в фильме «Первая перчатка», вышедшем на экраны в 1946 году. Чередниченко также играла в фильмах «Чемпион мира», «Матрос Чижик», «Координаты неизвестны», «Подсолнухи».

Напомним, что 26 июня после продолжительной болезни на 82-м году жизни умер советский кинорежиссер и актер Валерий Харченко. Режиссер участвовал в создании нескольких десятков художественных фильмов, работал с Андреем Тарковским над лентой «Зеркало», в некоторых картинах выступал в качестве актера.

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Автор: Антон Соколов
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